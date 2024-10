CS COMUNCATO STAMPA: ADM E SOGEI SIGLATO CONTRATTO ESECUTIVO PER IL TRIENNIO 2024/2026 DEL VALORE DI OLTRE 464 MILIONI DI EURO

(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 DIREZIONE GENERALE

COMUNICATO STAMPA

ADM E SOGEI: SIGLATO IL CONTRATTO ESECUTIVO PER IL TRIENNIO 2024/2026 DEL VALORE DI OLTRE 464 MILIONI DI EURO.

Il contratto, che sottolinea l’impegno dell’Agenzia nel rafforzare la gestione dei propri progetti strategici, prevede la progettazione, lo sviluppo e l’evoluzione di soluzioni digitali all’avanguardia, finalizzate a supportare l’azione di ADM nei settori delle Dogane, delle Accise e del Gioco pubblico.

Tali iniziative, seguite per l’Agenzia sotto il coordinamento regolamentare della Direzione centrale Organizzazione e Trasformazione digitale, includono anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Le evoluzioni saranno cruciali per ottimizzare, attraverso l’efficienza e la sicurezza delle operazioni, la gestione degli scambi internazionali, combattere ancor di più l’evasione fiscale e le frodi, contrastare le attività illegali legate ai traffici illeciti e garantire la tutela del consumatore nel settore del gioco pubblico.

“Questo Contratto, dal rilevante valore finanziario, testimonia il grande impegno che l’Agenzia sta ponendo per lo sviluppo delle nuove tecnologie che accompagneranno una chiara evoluzione organizzativa che l’Amministrazione sta vivendo su tutto il territorio” ha detto Alesse.