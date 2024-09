(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 OSSERVATORIO DELL’ECONOMIA

REPORT RAVENNA

Secondo trimestre 2024

Guberti: “Tra aprile e giugno di quest’anno sono nate in provincia di Ravenna 133 imprese costituite da giovani

con meno di 35 anni. E’ su questi atti di coraggio e di intraprendenza che dobbiamo puntare”

RAVENNA: IN RIPRESA TURISMO, COSTRUZIONI E COMMERCIO,

SEGNALI DI RALLENTAMENTO PER INDUSTRIA ED EXPORT

CRESCE LA STIMA DEL VALORE AGGIUNTO: +1,3%

A geometrie variabili il ritmo di espansione dell’economia ravennate: segno positivo per le Costruzioni

che, rispetto ai mesi dell’anno precedente, segnati dall’esaurimento dell’effetto “superbonus”, conferma

l’inversione di tendenza con un aumento tendenziale del +3,8%, rispetto all’analogo periodo del 2023. In

territorio positivo anche Commercio al dettaglio (+2,2%) e Turismo, che, nei primi sei mesi di quest’anno, fa

segnare una crescita dei visitatori (+12,5%) e dei pernottamenti (+7,5%). L’Industria manifatturiera, pur

registrando un +1,5% per la produzione ed un fatturato pressoché stabile rispetto all’analogo periodo del 2023

(+0,5%), segna una riduzione degli ordini complessivi (-1,7%) e del mercato internazionale (-0,3%).

L’Artigianato evidenzia una flessione nei volumi produttivi (-2,2%) e la riduzione degli ordini (-4,5%).

Dopo undici trimestri in crescita, rallenta la spesa delle famiglie e, dunque frenano i consumi. Calano i dati delle

esportazioni ravennati diffusi da Istat (-5,5%), che includono le vendite all’estero delle imprese di maggiore

dimensione. Il valore al 30 giugno ammonta a più di 2.850 milioni di euro, rimanendo, tuttavia, superiore, a

valori correnti, ai dati dell’export dei corrispondenti periodi degli anni precedenti, con le eccezioni riguardanti il

2022 (anno record per le esportazioni ravennati) ed il 2023. Considerando, infine, i soli mesi primaverili,

l’andamento risulta al contrario positivo: rispetto a quello precedente, il secondo trimestre del 2024 fa rilevare

una crescita del valore dell’export pari al +3,1%, in valore nominale corrispondente ad un surplus di quasi 44

milioni di euro. Questi i dati principali diffusi la mattina del 30 settembre dall’Osservatorio dell’economia

della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna nella riunione del Tavolo sulle opportunità economiche e

occupazionali, tenutosi alla presenza, oltre che del Presidente della Camera di commercio, Giorgio Guberti, del

Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, e di Guido Caselli, direttore del Centro Studi di Unioncamere EmiliaRomagna, dei vertici delle Istituzioni, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali.

“Ogni giorno le nostre imprese dimostrano mirabile capacità nell’affrontare situazioni straordinarie e

imprevedibili, contribuendo, nonostante conflitti bellici, alluvioni, alti costi dell’energia e burocrazia, ad una

crescita, nel 2024, di oltre un decimale del valore aggiunto provinciale. Così Giorgio Guberti, presidente della

Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, che ha aggiunto: Un risultato straordinario, frutto di iniziativa, di

innovazione, di intraprendenza e, soprattutto, di grande senso di dedizione. Se tante di loro, pure in questi mesi

terribili, hanno scelto di fare impresa è segno che sono convinte di farcela ancora una volta. Di fronte a questi

segni concreti è dovere delle istituzioni rispondere con altrettanta fiducia nell’impresa e in chi la sostiene e

promuove. Tra aprile e giugno di quest’anno – ha concluso il presidente della Camera di commercio – sono nate

in provincia di Ravenna 133 imprese costituite da giovani con meno di 35 anni. E’ su questi atti di coraggio e di

intraprendenza che dobbiamo puntare”.

Tornando all’indagine della Camera di commercio, i dati del registro delle imprese riferiti al secondo trimestre

dell’anno rilevano un saldo positivo pari a +158 attività (+0,43%, a fronte del +0,5% regionale e nazionale). In

espansione la maggior parte dei settori, fra cui i servizi alle imprese, le attività professionali, edilizia, il turismo e

attività d’intrattenimento e tutte le tipologie d’impresa. La componente artigiana evidenzia uno tra i più brillanti

risultati degli ultimi dieci anni (+0,67%). Al 31 agosto di quest’anno, lo stock complessivo delle imprese

registrate in provincia di Ravenna, al netto delle cancellazioni d’ufficio, si attesta sulle 36.947 unità, in

sostanziale stabilità rispetto all’analogo periodo del 2023 (+0,03%). Il valore aggiunto ravennate, infine,

secondo gli scenari delle economie locali realizzati da Prometeia, potrebbe, per il 2024, andare oltre il +1,3%.

SEGUE ALLEGATO STATISTICO

OSSERVATORIO DELL’ECONOMIA

REPORT RAVENNA

Secondo trimestre 2024

ALLEGATO STATISTICO – Grafici e dati

Scenari e previsioni per Ravenna

Prometeia, Unioncamere Emilia-Romagna, ed. LUGLIO 2024

Valore aggiunto (milioni di €, valori concatenati, anno 2015)

Variazione del valore aggiunto per macro-settori

RAVENNA – Valore aggiunto ai prezzi base (milioni di euro, valori concatenati, anno di riferimento

2015)

RAVENNA – Valore aggiunto per settori – Variazione percentuale

Previsioni Prometeia (LUGLIO 2024)

Prometeia, ed. LUGLIO 2024

12.000

11.500

11.000

10.500

8.000

11.234

11.284

11.434

11.510

10.972

11.014

11.071

10.905

10.158

10.866

8.500

10.506

10.680

11.402

10.855

10.790

10.877

10.820

9.000

9.581

9.994

10.141

9.500

10.336

10.635

10.716

11.029

11.090

11.341

10.000

4,7 5,6

-10,0

7.500

5,0 4,6

1,5 1,4 1,6

-0,9 -0,9 -0,9

-13,0

7.000

-20,0

-19,8

-30,0

Agricoltura

Industria

Costruzioni

Servizi

Media 2000 – 2024 = 10.789

Media 2000 – 2008 = 10.540

Media 2009 – 2024 = 10.929

CONGIUNTURA

Industria MANIFATTURIERA – Produzione (Variazioni rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente)

Emilia-R

Ravenna

-10,0

-15,0

-20,0

-25,0

OSSERVATORIO DELL’ECONOMIA

REPORT RAVENNA

Secondo trimestre 2024

Variazione tendenziale della produzione – RAVENNA – Secondo trimestre 2024

TOTALE INDUSTRIA MANIFATTURIERA

ARTIGIANATO

8,2 7,7

-0,4 -0,4

6,5 6,6

-5,0 -3,2 -2,9

2,8 3,5 2,5

-10,0

2,6 2,9

-10,0

-20,0

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2°

-15,0

Industria

manifatturiera

Variazioni

tendenziali

8,4 7,8

-13,0

-2,9 -2,2

-10,1

-12,1

-18,0

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2°

2° trimestre 2024

2° trimestre 2023

Totale

1-9 addetti

>10 addetti

Artigianato

Produzione

Fatturato

Fatt. Estero

Ordinativi

Ordinativi Estero

-10,1

Industria MANIFATTURIERA – I COMPARTI PRODUTTIVI

Totale

1-9 addetti

>10 addetti

Artigianato

OSSERVATORIO DELL’ECONOMIA

REPORT RAVENNA

Secondo trimestre 2024

Andamenti tendenziali 2° trim. 2024 (rispetto allo stesso periodo dello scorso anno)

1,3 2,4

10 dipendenti e oltre

1-9 dipendenti

-2,5-1,4

Altre industrie manifatturiere (*)

-2,1 -2,5

Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto

Industrie dei metalli

Industrie elettriche ed elettroniche

-4,3 -2,9

5,15,8

Lavorazione dei minerali non metalliferi

Industrie tessili, abbigliamento e calzature

-1,8 -2,4

-4,5 -2,6

0,5 1,5

Filiera energia, industrie chimiche e materie plastiche

Industrie alimentari

– di cui: Cooperative

– di cui: Artigianato

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

ORDINI TOTALI

FATTURATO TOTALE

PRODUZIONE

Fonte: elaborazioni Osservatorio dell’economia della Camera di commercio su dati Indagine congiunturale imprese

manifatturiere 1-500 addetti

COSTRUZIONI

VOLUME D’AFFARI – Var.% tendenziale

Emilia-R

Ravenna

-10,0

-14,4

-14,4

-15,0

-20,0

Fatturato settore COSTRUZIONI – Andamento

tendenziale

Secondo trimestre 2024

Artig. ER

Artig. Ravenna

Ravenna

OSSERVATORIO DELL’ECONOMIA

REPORT RAVENNA

Secondo trimestre 2024

Fonte: elaborazioni Osservatorio dell’economia della Camera di commercio su dati Indagine congiunturale imprese delle

costruzioni

COMMERCIO AL DETTAGLIO in sede fissa

Commercio – Andamento delle vendite – Serie storica dei tassi tendenziali – Ravenna

1,0 0,6

-2,3 -0,8

-1,0 -0,8 -1,2-1,3

0,1 0,1

-2,6 -1,0 -0,5

0,7 0,3

2,7 2,4

-11,2

Fonte: elaborazioni Osservatorio dell’economia della Camera di commercio

commercio al dettaglio

su dati Indagine congiunturale imprese del

TURISMO Arrivi e presenze Gen-Giu. 2024 (dati provvisori) – Fonte: Regione Emilia-Romagna

PROVINCIA DI

RAVENNA -Tipologia

Esercizi – Gen-Giu.

2024 (dati provv.)

Esercizi Alberghieri

Esercizi ExtraAlberghieri

Totale esercizi

ricettivi

TURISTI

VAR.%

su 2019

PERNOTTAMENTI

Italiani

442.686

VAR.%

su 2023

Esteri

90.127

VAR.%

su 2023

VAR.%

su 2019

Totali

532.813

VAR.%

su 2023

VAR.%

VAR.%

su 2019 Italiani

su 2023

VAR.%

su 2019

Esteri

316.958

VAR.%

su 2023

VAR.%

VAR.%

su 2019

su 2023

Totali

VAR.%

su 2019

107.040

35661

142.701

533.164

176.116

709.280

549.726

125.788

675.514

493.074

Fonte: elaborazioni Osservatorio dell’economia della Camera di commercio su dati regione Emilia-Romagna

PROVINCIA DI RAVENNA – Tipologie di esercizio e categorie Gen-Giu. 2024 (dati provv.)

Esercizi Alberghieri Alberghi + RTA 4 o 5 stelle e sup.

Alberghi + RTA 3 stelle e 3 stelle sup.

Alberghi + RTA 1 o 2 stelle

TOTALE Esercizi Alberghieri

Campeggi, Villaggi Turistici e in forma

Esercizi Extramista

Alberghieri

Alloggi in affitto gestiti in forma

imprenditoriale

Agriturismi

Bed and Breakfast

Altre tipologie di esercizi ricettivi*

TOTALE Esercizi Extra-Alberghieri

Totale esercizi

TOTALE STRUTTURE

ricettivi

VAR.%

su 2019

-32,5

Esteri

38.830

47.841

3.456

90.127

TURISTI

VAR.%

su 2023

VAR.%

su 2019

-16,4

Totali

174.857

331.289

26.667

532.813

VAR.%

su 2023

18.987

79.813

337.055

-48,4

11.693

2.283

2.275

35.661

-84,3

36.433

9.330

9.549

7.576

142.701

-54,2

121.705

27.329

17.395

29.680

533.164

125.788

675.514

Italiani

136.027

283.448

23.211

442.686

VAR.%

su 2023

60.826

24.740

7.047

7.274

7.153

107.040

549.726

VAR.%

VAR.%

su 2019 Italiani

su 2023

311.757

770.206

-30,8

74.742

PERNOTTAMENTI

VAR.%

VAR.%

VAR.%

su 2023 su 2019

Totali

su 2023

432.497

946.059

-13,2

95.107

VAR.%

su 2019

-19,9

Esteri

120.740

175.853

20.365

316.958

94.627

431.682

-37,3

50.260

9.607

6.437

15.185

176.116

-18,4

150,8

171.965

36.936

23.832

44.865

709.280

493.074

Movimentazione IMPRESE REGISTRATE Serie storica, (*) al netto delle cancellazioni d’ufficio

VAR.%

su 2019

-15,2

OSSERVATORIO DELL’ECONOMIA

REPORT RAVENNA

Secondo trimestre 2024

Anticipazione dati: Movimentazione IMPRESE gennaio-agosto

Serie storica, (*) al netto delle cancellazioni d’ufficio

Gen-Ago

Iscrizioni

1.870

1.902

1.880

1.745

1.772

1.630

1.504

1.512

1.476

1.438

1.368

1.093

1.309

1.468

1.444

1.404

Cessazioni

non d’uff.

1.956

1.677

1.727

2.025

2.157

1.657

1.650

1.564

1.588

1.569

1.599

1.415

1.283

1.313

1.279

1.339

Saldo (*)

OSSERVATORIO DELL’ECONOMIA

REPORT RAVENNA

Secondo trimestre 2024

CREDITO – Prestiti per settore di attività economica (1) (var. % su 12 mesi, valori in milioni di euro)

RAVENNA

Marzo 2019

Giugno 2019

Settembre 2019

Dicembre 2019

Marzo 2020

Giugno 2020

Settembre 2020

Dicembre2020

Marzo 2021

Giugno 2021

Settembre 2021

Dicembre 2021

Marzo 2022

Giugno 2022

Settembre 2022

Dicembre 2022

Marzo 2023

Giugno 2023

Settembre 2023

Dicembre 2023

Marzo 2024

Giugno 2024 (*)

Consistenza: Giu.

2024 (*)

Attività

manifatturiere Costruzioni

-16,2

-20,9

-18,8

-22,0

-12,1

-11,7

1.983

Servizi

Totale (2)

2.883

6.344

Totale IMPRESE

Servizi

Costruzioni

Att.Manifat uriere

Ravenna Emilia-Romagna

Dati riferiti solo alle segnalazioni di banche e non a quelle di società finanziarie. I dati includono i crediti in sofferenza e i pronti

contro termine. Le variazioni sono corrette per tenere conto dell’effetto di cartolarizzazioni, ecc.

2 Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.(*) Dati provvisori.

Fonte: elaborazioni Osservatorio dell’economia della Camera di commercio su dati Banca d’Italia

Mercato del lavoro – Previsioni Prometeia (ed. Luglio 2024)

Var. % Occupazione

OSSERVATORIO DELL’ECONOMIA

REPORT RAVENNA

Secondo trimestre 2024

Export – Gennaio-Giugno 2024 (Istat, Coeweb, dati provvisori). Province dell’Emilia-Romagna

2024 GEN-GIU

Provvisorio

2023 GEN-GIU

Provvisorio

Var.% gen-giu

export mln Euro

export mln Euro

2024/2023

Quota su totale

regionale

gen-giu 2024

Bologna

10.303,1

10.655,5

24,0%

Modena

9.425,8

9.234,5

22,0%

Reggio Emilia

6.729,4

7.287,1

15,7%

Parma

5.033,1

5.106,8

11,7%

Piacenza

3.426,9

3.098,1

Ravenna

2.850,3

3.014,8

Forlì-Cesena

2.295,3

2.312,8

Rimini

1.512,6

1.512,7

-0,01

Ferrara

1.349,1

1.318,8

42.925,6

43.541,0

100,0%

315.878,1

319.474,1

TERRITORIO

EMILIAROMAGNA

ITALIA