MANOVRA, PIRRO (M5S): ZANGRILLO SPARA UN MILIONE DI NUOVI ASSUNTI. GIORGETTI LO SA?

NOTA STAMPAMANOVRA, PIRRO (M5S): ZANGRILLO SPARA UN MILIONE DI NUOVI ASSUNTI. GIORGETTI LO SA?

Roma, 30 settembre. “La premessa è il mirabolante ragionamento del ministro Zangrillo, offerto a una trasmissione radiofonica: tra cinque o sei anni, dice il ministro, avremo un milione di dipendenti che matureranno i requisiti per andare in pensione e dunque nei prossimi tre o quattro anni dovremo assumere un milione di persone per gestire questo turn over. Bene, si chiama staffetta generazionale, un’idea che finalmente avrebbe anche un senso. Peccato che Zangrillo ometta di parlare di soldi, ovvero delle risorse necessarie a sostenere questa ennesima sparata. Eh sì, perché forse a Zangrillo è sfuggito che il ministro dell’economia Giorgetti, giusto qualche mese fa, ha arrendevolmente accettato un Patto di stabilità che legherà l’Italia mani e piedi nei prossimi 7 anni, imponendo tagli e nuove tasse per 13 miliardi l’anno. Da qui la semplice domanda: ma Giorgetti è informato del milione di assunzioni nella Pa annunciate oggi da Zangrillo? Risposta urgente, visto che si tratterebbe di assunzioni da completare prima dell’uscita dal lavoro di altrettanti dipendenti pubblici vicini alla pensione”. Lo comunica in una nota Elisa Pirro, capogruppo M5S in Commissione bilancio del Senato.

