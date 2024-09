(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 Liguria: Pucciarelli (Lega), Pd guardi in casa propria, Bucci da sempre al lavoro contro mafie

Roma, 30 set – “Stiamo assistendo, ancora una volta, ai soliti toni da fanfaroni, da parte dei Dem, solo per attaccare strumentalmente e infondatamente l’avversario politico. Quando invece, sono loro che dovrebbero guardarsi in casa propria e rispondere ad alcune domande. Dovrebbero chiedere chiarezza, ad esempio, ad Emiliano per le dichiarazioni relativamente alla sua richiesta di protezione per il suo pupillo Decaro alla sorella del boss locale. O ancora riguardo gli affidamenti diretti di fornitura ad opera dei fratelli sempre del presidente della Regione Puglia. Oppure ci dicano dello scandalo Qatar di cui non si parla più. Su tutto questo il Pd tace. Ci tengo a ricordare e a precisare, invece, che Marco Bucci, nella gestione della demolizione del Morandi e della costruzione del ponte San Giorgio, ha firmato protocolli con Anac e Prefettura per contrastare le infiltrazioni mafiose nei cantieri con controlli rapidissimi e talmente efficaci che non ci sono stati problemi di questo tipo. E lo stesso modello è stato applicato per la Diga e il Tunnel subportuale. Sono i fatti a parlare, non le solite chiacchiere di certa sinistra”.

Così in una nota la senatrice ligure della Lega Stefania Pucciarelli.

