L’Aquila – Scuola vigili del fuoco, giunta elimina ultimo ostacolo

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 L’Aquila, 30 settembre 2024

Scuola di formazione dei Vigili del fuoco, via libera della giunta a modifica contratto fotovoltaico

Biondi e Colonna: “Eliminato ultimo ostacolo, la prestigiosa istituzione avrà sede all’ex progetto Case di Sassa”

“La rimodulazione del contratto tra Comune dell’Aquila ed Enersol Energy, la società che gestisce gli impianti fotovoltaici del progetto Case, i complessi immobiliari post sisma del territorio del capoluogo abruzzese, costituisce un passo in avanti decisivo per l’insediamento della scuola di formazione dei vigili del fuoco negli immobili dell’area industriale di Sassa”.

E’ quanto hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Gestione e Valorizzazione del patrimonio, Vito Colonna, al termine della riunione della giunta comunale di oggi, nel corso della quale è stato approvato l’atto che prevede una modifica dell’accordo originario con la Enersol Energy, che rinuncia alla titolarità delle superfici dei lastrici solari relativi complesso in questione. “Un passaggio fondamentale – hanno commentato Biondi e Colonna – il protocollo d’intesa tra il dipartimento dei Vigili del fuoco e il Comune prevedeva il trasferimento gratuito all’agenzia del demanio dell’intero progetto Case del nucleo industriale di Sassa. Una delle condizioni era che lo stesso fosse libero da qualsiasi vincolo; la concessione alla società di gestione del fotovoltaico costituiva un vincolo che ora abbiamo rimosso. L’indennizzo nei confronti della Enersol Energy, pari a poco più di un milione di euro, sarà a carico interamente dello Stato”.

“Ancora una volta – hanno concluso il sindaco Biondi e l’assessore Colonna – abbiamo superato tutte le difficoltà per rendere il nostro territorio un punto di riferimento nel quadro dell’alta formazione nazionale. La scuola dei vigili del fuoco si farà, con un ritorno di immagine e un auspicabile incremento dell’indotto per L’Aquila e il suo comprensorio”.