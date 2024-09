FIACCOLATA DEI RADICALI ITALIANI CONTRO LA PROPAGANDA RUSSA

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 Una fiaccolata contro la propaganda russa. Una delegazione dei Radicali

Italiani si radunerà *stasera, alle ore 19.30, sotto la sede romana

dell’AGCOM (Via Isonzo-21)* per presentare la segnalazione presentata sugli

oltre 180 documentari prodotti da Russia Today che, nonostante i divieti

circolano liberamente in rete, diffondono teorie cospirazioniste e

negazioniste, narrative contro l’Ucraina, la NATO e l’Occidente, argomenti

controversi e polarizzanti, incitazione all’odio. Questi contenuti sono

accessibili nelle principali lingue europee attraverso i più noti social

media, siti-clone, piattaforme video russe e applicazioni di notizie per

cellulari.

Per monitorare in tempo reale la propaganda russa i Radicali Italiani hanno

lanciato un sito https://stoppropagandarussa.it/ che contiene tutti i

prodotti (documentari-video-fumetti etc.) di propaganda che circolano in

rete.

“Nonostante i blocchi, la propaganda russa penetra ancora con troppa

facilità. La Russia da sempre utilizza tutti i mezzi per diffondere falsità

e demonizzare il popolo ucraino. Da oltre due anni, gli ucraini stanno

combattendo per essere liberi, per difendere la propria terra dalla folle

aggressione del dittatore Putin. Non possiamo abbassare la guardia di

fronte a questa guerra che è anche ibrida.”

Saranno presenti Matteo Hallissey-Segretario Radicali Italiani-Filippo

Blengino-Tesoriere Radicali Italiani-rappresentanti della comunità ucraina

*–*

*Francesco Rosati*

Responsabile stampa Radicali Italiani

