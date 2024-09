Femminicidio, Pacifico: misure restrittive inutili senza dialogo con la collettività e ascolto

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica, Segretario di Schengen, Presidente UIP Italia-Tunisia e componente commissione Esteri.

Comunicato Stampa: fallimento del governo contro i femminicidi, già 29 casi dall’inizio dell’anno.

30 settembre 2024

Femminicidio: Marinella Pacifico, “misure restrittive inutili senza dialogo con la collettività e ascolto”

“Sono cinque le donne uccise in Italia nel solo mese di settembre, 29 dall’inizio dell’anno. Un fenomeno quello del femminicidio che richiede risposte concrete, ma che il governo Meloni continua ad ignorare. Le misure restrittive su cui questo esecutivo ha puntato non danno gli effetti auspicati. Durante il mio mandato come Senatrice della Repubblica ho avviato un dialogo concreto con la collettività, proponendomi come punto di coordinamento tra istituzioni, avvocati, servizi sociali e territorio, nella convinzione che sia necessaria una risposta coordinata che non si limiti alla certezza della pena – che pur dev’esserci e non limitarsi ad un semplice ordine di allontanamento o al braccialetto elettronico – ma che coinvolga le famiglie, i giovani e soprattutto donne e uomini di ogni estrazione sociale. Fin quando una singola donna è vittima di violenza, nessuno è al sicuro. Bisogna sradicare questo fenomeno alla radice, combattere la violenza nelle scuole, nei dibattiti pubblici, partendo da una corretta informazione. Serve la collaborazione di tutti per affrontare quanto di più misero può celarsi nelle viscere della natura umana. Per questo ancora oggi, in attesa che lo Stato compia il suo naturale ruolo sociale, sono ad offrire i miei buoni uffici per portare avanti la sinergia tra associazioni, avvocati e giornalisti nonché per aiutare chi si sente in pericolo o è vittima di un rapporto tossico che nulla ha a che fare con l’amore. Perché è il caso di ricordarlo: “chi ti picchia non ti ama”. Così l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica, che dal 2022 si occupa insieme ad associazioni ed avvocati di violenza di genere.