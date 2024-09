comunicato stampa – ELEZIONI PROVINCIALI CONSIGLIERI ELETTI

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

ELEZIONI PROVINCIALI 2024: I CONSIGLIERI ELETTI

L’Ufficio elettorale della Provincia di Lecco ha provveduto a proclamare l’elezione dei 12

Consiglieri provinciali:

 per la Lista 1 Casa dei Comuni Hofmann Presidente (6 seggi) Mattia Micheli,

Alessandro Negri, Antonio Leonardo Pasquini, Simone Brigatti, Silvia Maria

Gisella Bosio, Luca Caremi

 per la Lista 2 La Provincia territorio bene comune (5 seggi) Paolo Lanfranchi,

Patrizia Riva, Felice Rocca, Roberto Nigriello, Gaetano Caldirola

 per la Lista 3 Civici per la Provincia (1 seggio) Cesare Colombo

Dalle 8.00 di questa mattina nel seggio elettorale si sono svolte le operazioni di scrutinio;

dalle 11.00 l’Ufficio elettorale ha effettuato la ponderazione dei voti, seguita dalla stesura

dei verbali e dalla proclamazione degli eletti.

Per il Consiglio provinciale hanno votato 866 elettori, pari all’83,99% degli aventi diritto al

voto (1.031), con 859 voti validi (87.388 voti ponderati), 1 schede bianche, 6 schede

nulle.