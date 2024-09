comunicato stampa e foto Arti e Mercanti

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

Il Comune di Asti, Settore Politiche Sociali, ringrazia tutti coloro che hanno arricchito con la loro presenza e partecipazione il proprio stand nella manifestazione “Arti e Mercanti” di sabato 21 e domenica 22 settembre.

La presenza delle varie realtà e dei vari servizi afferenti alle Politiche sociali, ha permesso l’interazione con i cittadini, ma anche attraverso il lavoro di preparazione, di creare sinergie e collaborazioni tra operatori e cittadini.

Attraverso un costante e quotidiano lavoro di comunità dei vari servizi coinvolti, si è potuto arricchire lo stand con i prodotti degli orti del progetto “Orti senza frontiere” del Servizio di Educativa Territoriale, ed offrire grazie alla collaborazione di tutti, premi e giochi per bambini e bambine di ogni età.

Protagonisti delle due giornate sono stati i bambini ed i giovani adulti dell’Educativa Territoriale, i giovani adulti del progetto “Tempi di possibilità”, i ragazzi Carealeavers, gli adulti dei centri diurni e comunità Anffas, centro diurno Santo Spirito Valdocco, progetto Periferie cooperativa La Strada, il Centro per le Famiglie, i lettori volontari Nati per Leggere, l’Informagiovani di Asti e l’Ufficio Servizio Civile Universale…una comunità per la comunità, pronta ad accogliere, ascoltare anche attraverso il gioco e proposte leggere.

Doveroso il ringraziamento alla CNA per l’organizzazione puntuale, in particolare la direttrice dott.ssa Stefania Gagliano e la referente Organizzativa Giuliana Domenichini, un particolare grazie ai volontari del Comitato Palio San Lazzaro per il prezioso supporto tecnico operativo.

In allegato, foto delle giornate.

Asti, 30 settembre 2024

