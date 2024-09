(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 ON. CECCHETTI (LEGA) – OPEN ARMS. IN LOMBARDIA IN DUE FINE SETTIMANA 45MILA

FIRME PER DARE SOSTEGNO A MATTEO SALVINI. E ADESSO MOBILITIAMOCI PER PONTIDA

Milano 29 SETT – In questo fine settimana, come nel precedente, ai nostri

gazebo abbiamo registrato tanta voglia di Lega e tanta determinazione da

parte dei cittadini

nell’esprimere il loro sostegno a Matteo Salvini e mettere nero su bianco

che la difesa dei nostri confini, rispettando le nostre leggi, non può mai

essere un reato.

In questo fine settimana abbiamo superato le 25mila firme raccolte, cui

vanno aggiunte le circa 20mila raccolte lo scorso fine settimana.

Una grande risposta dalla Lombardia a chi vorrebbe condannare a 6 anni di

reclusione un ministro colpevole solo di aver fatto il suo dovere

applicando le nostre leggi.

Ma non è ancora finita, perché domenica prossima sul prato di Pontida

saremo tantissimi per dare il nostro sostegno a Matteo Salvini: la base

leghista lombarda si sta mobilitando massicciamente, con un record di

pullman già allestiti e prenotati dai militanti, per il grande appuntamento

di domenica 6 ottobre sul pratone!

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per

Salvini Premier.

Fabrizio Carcano

Ufficio Stampa Lega Lombarda per Salvini Premier