Berlusconi, Pacifico: ben venga l’ingresso in politica di Pier Silvio.

29 Settembre 2024

Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica, Segretario di Schengen, Presidente UIP Italia-Tunisia e componente commissione Esteri.

Comunicato Stampa: Berlusconi, Pacifico: ben venga ingresso in politica di Pier Silvio.

29 settembre 2024

“Ben venga l’ingresso in politica di Pier Silvio Berlusconi, che già a luglio aveva espresso di esserne affascinato”. Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica, aggiungendo che “sicuramente l’Italia ne ha bisogno”. “Un eventuale partito a guida di Piersilvio Berlusconi – spiega Pacifico – avrebbe sicuramente il consenso di milioni di italiani che a votare non vanno più di fronte allo scenario desolante offerto dall’attuale classe politica, con un cdx che risulta non pervenuto, così come la sinistra, nonostante i proclami, soprattutto in materia di diritti civili e sociali”. Secondo l’ex Senatrice, “la riduzione del numero dei parlamentari non ha giovato agli italiani, anzi ha solamente spento il dibattito politico lasciando, alla destra estrema al potere, libertà di fare e decidere, nonostante nemmeno la metà degli italiani l’abbiano votata”. Parlando del consenso del governo Meloni che non sembra scendere nonostante i recenti scandali legati alla vicenda Sangiuliano e le inchieste che hanno colpito alcuni esponenti dell’esecutivo, Marinella Pacifico spiega che “Meloni può ancora dormire sonni tranquilli perché sa di non avere una reale opposizione, con Elly Schlein che non riesce a realizzare il campo largo, con i veti a Renzi e un centro sinistra inconcludente rispetto ai problemi degli italiani, in primis sanità, istruzione, pensioni, lavoro e tutele per i gruppi più vulnerabili”. “Basta vedere cosa sta accadendo alle Vele a Napoli dove intere famiglie rischiano di finire in strada, alla situazione nei nostri ospedali pubblici, agli stipendi con basso potere d’acquisto degli insegnanti e all’aumento di episodi di violenza contro donne, minori e membri della comunità Lgbtq+”, afferma l’ex Segretario del comitato Schengen, concludendo che “Meloni afferma di fare la storia, ma è una storia che non vorremmo davvero ricordare”. Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.