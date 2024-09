(ARC) Corsa del Ricordo: Scoccimarro, sport e memoria storica

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

Udine, 29 set – "La Corsa del Ricordo, che unisce sport e

memoria storica, contribuisce a sensibilizzare il pubblico su una

pagina dolorosa della storia italiana; ? un simbolo di quanto lo

sport possa farsi promotore di valori pi? grandi, come il

rispetto e la consapevolezza della nostra storia. L’impegno a

ricordare non ? solo simbolico, ma un atto concreto di

riconoscimento del passato e di costruzione di un futuro pi?

giusto e di pace. Spesso lo sport ? andato oltre le divisioni ed

? riuscito a rimarginare le ferite di popoli che si sono

combattuti, l’auspicio ? quindi che si possa anche cancellare,

sul vicino monte Cocusso, una scritta d’odio e offensiva, quella

di Tito e sostituirla con un simbolo di amore, la croce

cristiana, che unisce italiani e sloveni”.

Cos? l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio

Scoccimarro, intervenendo e portando il saluto del governatore

Massimiliano Fedriga, alle premiazioni della 7^ edizione della

Corsa del Ricordo, la gara competitiva di corsa su terreno misto

di 9,9 km circa a carattere nazionale, con partenza ed arrivo

dalla Foiba di Basovizza.

Scoccimarro ha espresso un ringraziamento a tutti coloro che, a

vario titolo, hanno reso possibile la competizione e ai

partecipanti che “con il loro impegno e la loro passione – ha

evidenziato – hanno reso onore a questa causa. Voi siete la

testimonianza del fatto che lo sport pu? e deve essere uno

strumento di divulgazione di valori, fra i quali quello della

memoria storica, fondamentale per la comprensione e la

costruzione dell’identit? individuale e collettiva”.

“Preservare e far conoscere il ricordo delle Foibe e dell’esodo –

ha aggiunto Scoccimarro – significa anche assumersi la

responsabilit?, come societ?, di impedire che simili atrocit? si

ripetano. La conoscenza di quegli eventi ci ricorda quanto siano

fragili la democrazia e i diritti umani in tempi di conflitti,

totalitarismi e violenze politiche. Solo una memoria storica viva

e condivisa pu? fungere da monito per le generazioni future

affinch? imparino a difendere la pace e la dignit? umana; lo

sport con la grande capacit? di coinvolgere i giovani, ? un

elemento prezioso per far conoscere loro le tragedie che questa

terra ha vissuto”.

