UMBRIA, ANAS: AL VIA SULLA SS3 “FLAMINIA” I

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA

A SPOLETO

 da lunedì 30 settembre senso unico alternato per 4

giornate per consentire l’allestimento del cantiere

 l’intervento consentirà di migliorare la fluidità del

traffico e la sicurezza stradale

Perugia, 27 settembre 2024

Sulla strada statale 3 “Flaminia” sono in fase di avvio da parte di

Anas i lavori per la realizzazione di una rotatoria che sostituirà

l’attuale incrocio a raso in corrispondenza dello svincolo di Spoleto

Sud/Monteluco.

Per consentire le operazioni di allestimento della segnaletica di

cantiere, propedeutiche all’avvio dei lavori, da lunedì 30 settembre

il transito sarà temporaneamente regolato a senso unico alternato

con semaforo per quattro giornate, mentre i rami di svincolo

potranno essere temporaneamente chiusi con indicazioni sul posto.

Terminata questa fase di allestimento del cantiere, il transito

lungo la direttrice durante i lavori per la realizzazione della

rotatoria sarà sempre consentito con la sola limitazione di velocità,

mentre – come già annunciato – saranno provvisoriamente chiusi

alcuni rami di svincolo. Nel dettaglio, l’accesso a

Monteluco/Patrico sarà consentito per chi proviene da sud/Terni;

chi proverrà da Monteluco/Patrico potrà immettersi sulla statale

“Flaminia” solo in direzione nord/Foligno. Per chi proviene da

nord/Foligno saranno chiuse entrambe le svolte, con la possibilità

di invertire il senso di marcia al km 121,650.

L’intervento consentirà di migliorare la fluidità del traffico e

innalzare i livelli di sicurezza per la circolazione, sia per il traffico

lungo la direttrice Flamina che per quello in ingresso/uscita dalla

viabilità locale.

La rotatoria avrà un diametro esterno di 36 metri e sarà dotata di

impianto di illuminazione. Sarà inoltre realizzato un

attraversamento pedonale, anch’esso illuminato e collegato sia

lato Spoleto che lato SP462 con marciapiede.

Il completamento dei lavori è previsto entro nove mesi.

I lavori rientrano nel piano di riqualificazione e potenziamento

della SS3 “Flaminia” nel tratto Spoleto-Terni, avviato da Anas per

un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro finalizzato a

risolvere le principali criticità dovute alla conformazione del

tracciato e innalzare gli standard di sicurezza.

Il piano include 6 interventi di risanamento strutturale dei viadotti

e 10 interventi di miglioramento del tracciato, tra i quali

allargamenti in curva, sistemazione di incroci a raso e la

realizzazione di una corsia aggiuntiva per i veicoli lenti in alcuni

tratti.

