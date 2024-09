(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 settembre 2024 Migranti: Battilocchio(FI): fondamentali intese bilaterali coi Paesi di transito. Strategia Governo funziona

“48646 arrivi irregolari finora nel 2024, a fronte di 133.240 nello stesso periodo 2023: numeri ridotti di due terzi, con particolare riferimento alla tratta del Mediterraneo (meno 64 per cento). Questi numeri ufficiali, aggiornati e disponibili sul sito del Ministero dell’Interno, sono eloquenti e oggettivi e valgono molto di più di ogni discorso o analisi politica. Le politiche del Governo in tema di gestione dei flussi migratori stanno funzionando e finalmente, dopo anni di richieste inascoltate dell’Italia, il tema è oggi nell’agenda di Bruxelles, con una necessaria cornice comunitaria e una condivisione di responsabilità, solidarietà e oneri tra i 27 Stati. Basilare, in questo percorso, rafforzare e attuare pienamente le intese bilaterali e le forme di collaborazione e interazione con i Paesi di transito. La Tunisia è un grande Paese amico e siamo al fianco del popolo tunisino in questa fase importante che speriamo porti a condizioni ulteriori di stabilità e crescita. L’Italia è in questo contesto in prima linea, grazie a un’azione costante, proficua ed efficace del nostro Governo, in particolare del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Mai come in questa contingenza il nostro Paese è rispettato e considerato in tutte le sedi internazionali e le nostre proposte vengono ascoltate e costituiscono spesso la base delle posizioni comuni poi assunte dall’Unione Europea e dalle organizzazioni internazionali. Avanti su questa linea“ Lo ha dichiarato da Tunisi Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e responsabile immigrazione del movimento azzurro.

