(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

MANIFESTI AMICIZIA RUSSIA, BARBERA (PRC): "PROVE DI REGIME? I SERVIZI DI

INTELLIGENCE SI OCCUPINO DI COSE PIU’ UTILI”

“Leggiamo con sorpresa, ma anche molto sdegno, che si sarebbero mossi

addirittura i servizi segreti italiani per indagare sull’organizzazione

della campagna di affissione di manifesti che ricordano che la Russia non è

nemica del popolo italiano e che chiedono, sulla base dell’articolo 11

della nostra Costituzione, quello violato dall’attuale e dai precedenti

governi, di cessare l’invio di armi all’Ucraina e ad Israele. Insomma, con

la scusa della “guerra ibrida” (sic!) assistiamo al tentativo di soffocare

l’opposizione alla guerra e all’invio delle armi. Prove di regime? Eppure i

messaggi espressi da quei manifesti sono perfettamente in linea con i

valori della nostra Costituzione, bistrattata e vilipesa purtroppo non solo

dalla destra postfascista, ma anche da tanti sedicenti democratici che non

si fanno scrupoli a giustificare i crimini contro l’umanità perpetrati dal

civile e democratico occidente, come sta avvenendo in questi in questi mesi

in Medio Oriente. Pertanto, invitiamo i servizi di intelligence a occuparsi

di cose più utili al Paese, invece di dare la caccia a innocui pacifisti”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di

Rifondazione Comunista.