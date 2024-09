(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

LAZIO, BATTISTI (PD): MENTRE MAGGIORANZA ROCCA LITIGA PER POLTRONE, ECCO

PROPOSTE PER CITTADINI SU COLLEGATO BILANCIO

“In attesa che la maggioranza che governa la regione Lazio smetta di

litigare per le poltrone, continuiamo a lavorare per le cittadini e i

cittadini. Presentati in commissione bilancio, in vista dell’approvazione

del ‘Collegato’, ovvero il documento che prevede diverse disposizioni

legate allo sviluppo e alla semplificazione della Regione, ho presentato

alcuni emendamenti per migliorare il testo ed apportare benefici su

specifiche tematiche che interessano i cittadini ed i nostri territori.

In particolare, sul lato occupazionale, vista la drammatica situazione

inerente lo stabilimento Stellantis e tutte le aziende del relativo indotto

in Provincia di Frosinone, ho chiesto interventi mirati per incrementare le

risorse regionali e sostenere lo sviluppo economico, l’occupazione e la

competitività del sistema produttivo locale delle aree interessate dalla

crisi. Sotto l’aspetto dello sviluppo, in un emendamento, ho chiesto di

incentivare l’attivazione e la formazione di comunità di energia

rinnovabile, finanziando l’assunzione a tempo determinato di personale

tecnico specializzato per favorire le attività di queste comunità”.

LCosì in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“In una fase, dati alla mano, così emergenziale vista la crescita di

patologie legate alle salute mentale di tanti cittadini, in particolare

giovani, ho chiesto – prosegue – di rendere strutturale l’erogazione di

buoni servizio per l’assistenza psicologica.

Ho inoltre riproposto di rifinanziare una misura, già attuata nel Lazio

durante l’amministrazione Zingaretti con una mia di legge, per il Cashback

dell’IVA per l’acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili,

per rifinanziare una misura che garantisce i diritti dei consumatori e la

rimozione di ogni ostacolo alla piena parità tra donne e uomini. Ho anche

chiesto l’Istituzione di un Fondo annuale per interventi contingenti dei

Piccoli Comuni, con l’obiettivo di dotare questi Enti di fondi indirizzati

a manutenzione e ordinario da poter investire per rispondere a esigenze

contingenti rilevabili direttamente a livello locale dalle Amministrazioni



Poi, sempre in riferimento alle realtà locali, l’ampliamento della

partecipazione dei soggetti coinvolti dall’art. 31 della L.R. 26/2007 per

manifestazioni relative all’anno in corso. Con un emendamento ho richiesto

fondi per la riapertura immediata delle Grotte di Collepardo, straordinario

sito turistico e, sempre relativamente al settore turistico, l’Istituzione

della Fondazione Carnevale di Pontecorvo ed il potenziamento del lavoro

avviato dalle DMO sul territorio al fine di garantire la costruzione di

un’offerta di qualità finalizzata alla realizzazione del Lazio come

destinazione turistica nel suo complesso.

Fondi, infine, sono necessari per la prevenzione degli incendi che hanno

devastato i nostri territori in estate: un intervento specifico l’ho

richiesto sul Monte Cairo, che insiste sul territorio comunale di Cassino,

Villa Santa Lucia, Piedimonte San Germano, Castrocielo, Colle San Magno e

Casalattico. Misure di buon senso, che spero possano essere discusse ed

approvate dalla maggioranza Rocca perché incidono direttamente sulla

qualità della vita dei nostri concittadini”.

