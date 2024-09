Italian Softball Series: MKF Bollate avanti 2-0 nella serie, a un passo dallo scudetto

(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 settembre 2024 Dopo il primo week-end della finale per il titolo la squadra milanese è in vantaggio nettamente contro l’Inox Team Saronno. Ora la serie è ampiamente indirizzata verso Bollate dove, sabato 5 ottobre alle 17.00, si giocherà la terza partita.

La rivalità c’è e si sente. Lo si percepisce dall’equilibrio e dai risultati chiusi, anche se l’MKF Bollate ora ha il morale alle stelle, perché andrà a gara 3 in vantaggio 2-0 in una serie che, sia tecnicamente, sia tatticamente, ha dimostrato di essere il giusto epilogo di una stagione che entrambe hanno condotto sempre ad alto livello.

In gara 1 il confronto è tra Christina Toniolo e Laura Bigatton. Le due pitcher della nazionale hanno dominato la prima parte del match, concedendo, è vero, qualche valida di troppo, ma sostanzialmente mantenendo pieno possesso della pedana.

La prima squadra a passare in vantaggio è l’Inox Team che, al secondo inning, dopo le valide di Noa Armirotto e Anita Bartoli, gioca molto aggressiva e ruba casa base partendo da una situazione di corridori agli angoli. La giocata chiamata dal manager Wilmer Pino è perfettamente eseguita dalle due giocatrici nero blu. Il pareggio dell’MKF Bollate arriva subito, con il primo momento di difficoltà di Toniolo che, subite due valide da Elisa Princic e Mikiko Eguchi, riempie i cuscini con una base intenzionale a Elisa Cecchetti e regala il punto a Princic, concedendo 4 ball a Gabriela Slaba.

Il quarto è un inning interlocutorio e poi arriva la crisi di Toniolo che subisce il punto dello svantaggio da Mikiko Eguchi. La giapponese colpisce durissimo al centro il primo lancio della ripresa e con un solo-homer dà alla squadra la carica per continuare. Doppio di Laura Bigatton, singolo al centro di Elisa Cecchetti, singolo a destra di Giulia Longhi, singolo al centro di Silvia Torre e altri due punti a casa per il definitivo 4-1. Una volta subiti anche questui due punti Chiara Rusconi rileva Toniolo e non concede più nulla. Di contro il manager del Bollate, Eduardo Arocha, toglie Bigatton solo all’ultima ripresa e dà a Greta Cecchetti l’opportunità di conquistarsi la salvezza e andare avanti nella serie.

La seconda sfida di giornata porta in pedana Kandra Lamb e Alice Nicolini. La straniera del Saronno gioca una partita abbastanza imprecisa, alternando una serie di buone e solide eliminazioni a troppe basi ball concesse. Ed è proprio quella la chiave della rimonta bollatese, dopo un avvio prepotente di Saronno che, alla prima ripresa, passa in vantaggio segnando due punti con i singoli di Alessandra Rotondo e Meritxel Blesa un errore della difesa su volata di Milagros Lozada e un triplo con una rimbalzante sulla linea di foul di prima di Uxua Modrego.

Le basi ball a Silvia Torre e Giulia Koutsoyanopulos consentono a Bollate di accorciare quando, al secondo inning, Mikiko Eguchi, che ha giocato una giornata da protagonista, batte un singolo al centro.

È sempre la giapponese a battere a casa il punto del pareggio (2-2 al quarto) con una volata di sacrificio molto profonda a sinistra, che spinge a casa Koutsoyanopulos.

Nella parte bassa del sesto, però, Saronno si riporta in vantaggio sfruttando un paio di errori della difesa del Bollate, il secondo dei quali commesso a Elisa Cecchetti nel tentativo di cogliere staccata dalla terza base Mirta Anselmi (pinch runner di Milagros Lozada). Nel settimo inning, Kandra Lamb va a un out dalla vittoria, ma subisce un doppio da Gabriela Slaba, sul quale Armirotto è in ritardo nella lettura e nel tentativo di presa, e un singolo interno di Giulia Longhi che, combinati a un paio di basi intenzionali, danno a Bollate i punti della vittoria 5-3 e della doppietta. Ora, mentre Saronno aveva accarezzato di aver rimesso in piedi la serie, per Bollate ci sono due match point a disposizione, grazie anche alla seconda salvezza di giornata di Greta Cecchetti.

PROGRAMMA DELL’ITALIAN SOFTBALL SERIES

GARA 1: Inox Team Saronno – MKF Bollate 1-4

GARA 2: Inox Team Saronno – MKF Bollate 3-5

GARA 3: MKF Bollate – Inox Team Saronno (sabato 5 ottobre, ore 17.00)

EVENTUALE GARA 4: MKF Bollate – Inox Team Saronno (sabato 5 ottobre, +30′ dopo la fine di gara 3)

EVENTUALE GARA 5: MKF Bollate – Inox Team Saronno (domenica 6 ottobre, ore 11.00)

Nella foto allegata, Greta Cecchetti che, per l’MKF Bollate ha ottenuto 2 salvezze in una giornata (Credit: EzR/Fibs)