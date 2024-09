(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

Italia-Emirati Arabi, Patriarca (Fi): “Scuole mediche Araba e Salernitana, incontro di grande valore”

Alla Camera dei deputati la cerimonia del «Premio Internazionale Scuola Medica Salernitana»«Un momento importante in cui poterci confrontare insieme, un incontro di grande valore quello tra la Scuola Medica Araba e la Scuola Medica Salernitana che è considerata la più antica delle università mediche d’Europa, vanto della nostra tradizione medico-scientifica».

Così la deputata di Forza Italia, Annarita Patriarca, componente dell’ufficio di presidenza di Montecitorio e membro della commissione Affari sociali, ha sottolineato l’importanza della «Giornata Scientifica Italo-Emiratina» e del «Premio Internazionale Scuola Medica Salernitana» tenutisi ieri, a Palazzo Valdina, a Roma.

Dopo il saluto dell’onorevole Patriarca, dell’onorevole Guido Milanesi e del vice sindaco di Salerno Paky Memoli si è svolto un convegno dal titolo «L’Influsso Arabo nella vita delle Scuola Medica Salernitana» a cui hanno partecipato Pio Vicinanza (Rettore Uniposms – Salerno), Carlo Montinaro (Preside ad Chathedram Unipoms – Salerno), Antonio Molfese (Storico della Medicina e della Scuola Medica Salernitana- Roma), Abdallah Raweh (Presidente Onorario Università di Salerno – Cardiac Surgeon. Royal College of surgeon, London), Antonio Giordano (Direttore Sbarro Health Reserch Organization, Temple University – USA), Carmela Saturnino (Presidente Collegio Mulieres Uniposms – Docente Università della Basilicata). A seguire la proiezione del filmato «Il Premio Internazionale Scuola Medica Salernitana: XXV anni di Storia e Cultura della Schola Salernitana».

A seguire c’è stata la cerimonia del «Premio Internazionale Scuola Medica Salernitana» con la consegna del premio Lumen et Magister Schola Salernitana e consegna della Pergamena di Laurea dell’Antica Schola a eminenti studiosi e personalità del mondo arabo che si adoprano per lo sviluppo della collaborazione dei popoli ed il progresso culturale e scientifico. Tra i premiati HE Abdullah bin Mohammed bin Butti Al Hamed, Presidente dell’Ufficio Nazionale dei Media, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Emirates Media Council, ex Presidente del Dipartimento della Salute – Abu Dhabi e Awad Sagheer Al Ketbi, Direttore Generale dell’Autorità Sanitaria di Dubai.

Gli Emirati Arabi, durante la rapida diffusione del Covid-19 si sono distinti, a livello mondiale, con sforzi notevoli nella lotta alla pandemia e nella solidarietà umanitaria nei confronti di tanti paesi nel mondo. Gli Emirati, infatti, non hanno solo fornito aiuti, che hanno costituito circa l’80% della risposta internazionale alle nazioni colpite dalla pandemia, ma hanno lavorato per accelerare la cooperazione scientifica tra i paesi per trovare soluzioni innovative.

«L’evento è stato anche una significativa occasione per rinsaldare un rapporto con un Paese che da sempre è amico dell’Italia, rilanciare la collaborazione tra i due Paesi, parlare di futuro, di strategie condivise, non soltanto in ambito sanitario, ma anche nel contesto scientifico e della ricerca», ha concluso la Patriarca.