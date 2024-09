(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 settembre 2024 Edilizia, Mazzetti (FI): “Presto sintesi per risoluzione correttivi codice appalti da consegnare a governo”

‘Codice da migliorare, non stravolgere’

“Abbiamo dato delle risposte concreto a un mondo, quello delle costruzioni, che le stava aspettando da tempo e andremo avanti su questa direzione”. Lo ha detto l’On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, nel corso di un evento di Ance a Vico Equense. “L’anno scorso, sempre durante un incontro di Ance a Vicenza, avevo garantito di presentare dei correttivi al codice appalti – ha ricordato Mazzetti – e sono riuscita a farlo, grazie al costante ascolto dei corpi produttivi, delle categorie, degli ordini degli operatori del settore. I correttivi al codice appalti, contenuti nella risoluzione a mia prima firma, vanno a migliorare un provvedimento già ottimo e, come espresso dai rappresentanti presenti, vanno nella giusta direzione proprio perché nascono dall’ascolto, dal confronto, dal miglioramento progressivo”. “Il percorso del nuovo codice è d’esempio: prima l’impianto con una legge-delega, poi le integrazioni del Consiglio di Stato, che ha fatto un ottimo lavoro, redatto in poco tempo il testo, predisponendo anche il regolamento, cosa mai fatta in precedenza”. “I lati positivi del nuovo codice – ha puntualizzato – superano quei pochi negativi emersi in questo anno e mezzo dall’entrata in vigore; non solo, li stiamo superando con i giusti correttivi, fermo restando che i principi, come l’apertura al mercato. È il caso delle soglie di trattativa negoziale che non cambieranno nelle cifre, ma magari potrebbero cambiare nella modalità, con rotazione effettiva e reale pubblicità, con tutti i mezzi fra i quali i giornali e la volontaria candidatura dell’impresa alla stazione appaltante, così da ampliare la concorrenza. Il codice va corretto e non stravolto, o, ancora peggio, come hanno detto alcuni sindacati, ‘stracciato'”, ha rivendicato Mazzetti.

“La risoluzione partita dalla mia poi seguita da altre forze politiche di maggioranza e opposizione è il metodo più efficace, avendo dato l’opportunità di fare molte audizioni parlamentari. Stupisce molto che la Capogruppo PD abbia annunciato, proprio adesso, la presentazione di una sua, a mesi di distanza dall’inizio dell’esame in commissione. La prossima settimana ho intenzione di incontrare tutti i firmatari, predisporre la sintesi della risoluzione, consegnarla al governo. Sarà importante questo lavoro visto che il Governo, insieme alla Presidenza del Consiglio, ha deciso di varare i correttivi entro fine anno”. “Questa risoluzione sarà un valore aggiunto per il governo”. “Questo codice – ha aggiunto ancora Mazzetti – serve sia per fare bene le opere sia per fare la manutenzione, oltremodo, necessaria”. Mazzetti ha ricordato l’importanza della “qualificazione delle imprese”, purché, in un’epoca di digitalizzazione, “non sia fatta solo con fogli di carta finalizzati solo ad un mercato delle certificazioni” ma si fondi “su dei criteri e parametri reali, da rivedere con pragmatismo, che portino un valore aggiunto alla causa e non solo consulenze; tant’è che lancio un interrogativo alla platea: se dopo anni di certificazioni forzate il settore il modo di lavorare è realmente migliorato”. “Da parte degli operatori – riferisce – ho potuto constatare la consapevolezza di un governo e di un parlamento sensibile e reattivo alle istanze del settore che, però, giustamente chiede di avere una visione a lungo termine soprattutto post-PNRR e su questo dobbiamo agire velocemente”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma