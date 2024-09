(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 settembre 2024 CULTURA, ALOISIO (M5S): GOVERNO STANZI RISORSE PER SVILUPPO COMPETENZE NON COGNITIVE

ROMA, 28 SETTEMBRE 2024 – “Introdurre lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche è sicuramente un passo importante ma rischia di rimanere lettera morta se, dopo l’approvazione del ddl n. 845 in Commissione Cultura al Senato, non si passerà dalle parole ai fatti stanziando adeguate risorse. Per questo motivo, già in vista della prossima legge di Bilancio, auspico che il Ministero competente possa prevedere una dotazione adeguata nell’interesse dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Al momento, una delle poche note positive è che tali competenze verranno rese accessibili a tutti gli studenti, inclusi quelli con disabilità o che presentano bisogni educativi speciali. Infatti, non posso che essere soddisfatta per l’approvazione di un mio emendamento che ha l’obiettivo di promuovere un’educazione realmente inclusiva ed equa. Spiaceva constatare, infatti, che l’attivazione di una sperimentazione nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici non avesse incluso i ragazzi fragili, motivo per cui il M5S è intervenuto sanando questa criticità”. Lo afferma in una nota la senatrice del M5S Vincenza Aloisio.

