COMUNICATO STAMPA: Il Comune mette in vendita un fondo commerciale (+FOTO)

Il Comune mette in vendita un fondo commerciale

Il locale è a Scarlino Scalo in via Matteotti: base d’asta 56mila euro

Il Comune di Scarlino ha in programma l’asta pubblica per l’alienazione di

un fondo commerciale. Il locale si trova in via Matteotti 44, a Scarlino

Scalo: l’immobile, risalente agli anni ’60, ha una superficie di 34 mq e

comprende anche un piccolo ripostiglio sul retro.

Il prezzo a base d’asta è fissato a 56.100 euro. Il fondo, attualmente

affittato, sarà liberato entro il 31 dicembre 2024 a seguito della disdetta

del contratto di locazione da parte dell’attuale conduttore.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 25 ottobre

2024 al Protocollo generale del Comune di Scarlino, via Martiri d’Istia,

1. Il plico contenente la domanda dovrà essere chiuso e sigillato, con

indicazione esterna “Lotto 3 – Bando pubblico per alienazione del fondo

commerciale in via Matteotti 44 a Scarlino Scalo – Non aprire”.

L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il 28 ottobre 2024:

l’immobile sarà aggiudicato al miglior offerente, anche in caso di

un’unica offerta valida.

La documentazione relativa al bando è disponibile sul sito del Comune di

Scarlino. Per ulteriori dettagli o per prenotare un sopralluogo, è

