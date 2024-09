CANNABIS, PAVANELLI (M5S): DA LOLLOBRIGIDA IGNORANZA IMBARAZZANTE

(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

ROMA, 28 SETTEMBRE 2024 – “Sulla cannabis il ministro Lollobrigida continua a dimostrare un’ignoranza imbarazzante. Oggi il titolare dell’Agricoltura, con la solita propaganda che è ormai una cifra distintiva di questo Governo, dice che finché ci saranno loro non passerà mai l’uso ricreativo, il quale sussiste solo se il fiore ha un contenuto di tetraidrocannabinolo così alto da alterare lo stato psicofisico di chi lo assume. Se invece i fiori sono totalmente privi di effetti droganti è impossibile parlare di ciò. Malgrado questo, con il decreto Sicurezza il Governo ha equiparato la cannabis light a quella con Thc, decretando la chiusura di 3mila aziende agricole e il licenziamento di 15mila lavoratori. Un ministro dell’Agricoltura e un Governo che non conoscono tale differenza e per stupide ragioni ideologiche creano un danno all’economia del Paese dovrebbero farsi subito da parte”. Lo afferma in una nota la deputata del M5S Emma Pavanelli.

