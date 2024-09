(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

Piacenza, 27 settembre 2024

*Oggetto:* *Dal 1° ottobre al 31 marzo anche a Piacenza le limitazioni al

traffico **del **Piano Aria regionale. Provvedimenti anche sul

riscaldamento*

*STOP AI VEICOLI PIU’ INQUINANTI*

Tornano in vigore da martedì 1° ottobre, anche a Piacenza, le limitazioni

al traffico veicolare previste nell’ambito del Piano aria integrato

regionale (PAIR 2030). E’ stata firmata oggi, infatti, l’ordinanza

sindacale che regola sul territorio gli interventi strutturali ed

emergenziali di prevenzione e contrasto dell’inquinamento atmosferico.

E’ ormai consolidato – tra il 1° ottobre e il 31 marzo dell’anno seguente –

il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30,

per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 compresa, i mezzi a

doppia alimentazione Gpl/benzina o metano/benzina Euro 0 ed Euro 1, i

veicoli diesel sino alla categoria Euro 4 inclusa, i ciclomotori e

motocicli Euro 0 ed Euro 1. Lo stesso provvedimento, esteso sino a

ricomprendere i diesel di livello Euro 5, sarà applicato dalle 8.30 alle

18.30 nelle domeniche ecologiche già fissate in calendario: 6, 13, 20 e 27

ottobre; 3, 10, 17 e 24 novembre; 12, 19, 26 gennaio; 2, 9, 16 e 23

febbraio; 9, 16, 23 e 30 marzo. Nessuna limitazione sarà in vigore, salvo

situazioni emergenziali, nelle giornate festive del 1° novembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio.

Sono escluse dalle limitazioni alla circolazione le zone della Besurica, di

Montale e Le Mose, dove la rete del trasporto pubblico non può supplire ai

mezzi privati. Inoltre, per permettere a chi proviene da fuori città di

accedere ai parcheggi scambiatori, è consentito il transito lungo le

seguenti arterie: via Emilia Pavese, via Einaudi, via I Maggio (tra via

Einaudi e via Emilia Pavese), la bretella strada Gragnana – via Einaudi; la

Tangenziale Sud e il suo prolungamento; strada Agazzana; strada

Bobbiese; strada

Val Nure; via Gorra nel tratto compreso tra strada Val Nure e largo

Anguissola; via Motti; via Martiri della Resistenza nel tratto compreso tra

via Motti e via Manfredi; via Manfredi (tra via Martiri della Resistenza e via

Gorra; via Delle Novate; via Emilia Parmense; via Colombo; piazzale Roma;

via La Primogenita; viale S. Ambrogio; piazzale Milano; la Statale 9 via

Emilia in direzione di Milano; via Legione Zanardi Landi; via Maculani; via

XXI Aprile; piazzale Torino; via del Pontiere nel tratto compreso tra via

Nino Bixio e via XXI Aprile attraverso il sottopasso della linea

ferroviaria Piacenza – Alessandria; via Nino Bixio (tra via del Pontiere e via

Diete di Roncaglia); via Diete di Roncaglia; via Caorsana; via Cremona; il

cavalcaferrovia tra via Diete di Roncaglia e via XXI Aprile; via

Portapuglia; via Borgoforte.

L’elenco completo delle deroghe – auto elettriche o ibride con motore

elettrico, mezzi con almeno tre persone a bordo, trasporti specifici e ad

uso speciale, mezzi di soccorso per fare solo alcuni esempi – è

consultabile nel testo dell’ordinanza, pubblicata anche sul sito

http://www.comune.piacenza.it.

*LE MISURE SU RISCALDAMENTO E COMBUSTIONE*

Dal 1° ottobre al 31 marzo, indipendentemente dai livelli di Pm10

riscontrati, in presenza di impianti di riscaldamento alternativi è vietato

l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa,

con prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 3 stelle, nonché

l’uso di focolari aperti. Non è consentita, inoltre, qualsiasi tipologia di

combustione all’aperto per intrattenimento, ad eccezione dei barbecue e,

per quanto riguarda i fuochi d’artificio, di due eventi che

l’Amministrazione comunale potrà promuovere o autorizzare nell’ambito di

celebrazioni tradizionali e in assenza di condizioni emergenziali. In

vigore dal 1° ottobre al 31 marzo anche il divieto di abbruciamento di

residui vegetali, salvo deroghe precisate nel PAIR.

Diviene strutturale, inoltre, durante la stagione termica 2024-2025, l’obbligo

di mantenimento delle temperature fino a un massimo di 19° C nelle case,

negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative, associative o di culto

e nelle attività commerciali; il limite scende a 17° C nei luoghi che

ospitano attività industriali ed artigianali, escludendo da queste

indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che

ospitano attività sportive.

Si ricorda che vige sempre, per tutto l’anno, l’obbligo di spegnere il

motore dei veicoli in sosta, di chiudere le porte degli esercizi

commerciali per evitare dispersioni termiche nel riscaldamento e

raffrescamento,

*I PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI*

Qualora, in base al bollettino Arpae di previsione e controllo, si

paventasse il superamento – per tre giorni consecutivi – delle soglie di

Pm10 fissate dalla normativa, in almeno una stazione di monitoraggio della

provincia di Piacenza, scatteranno le restrizioni aggiuntive che estendono

lo stop ai diesel Euro 5. Contestualmente, nelle unità immobiliari di

qualsiasi tipologia, in presenza di un impianto alternativo sarà vietato

avvalersi di generatori di calore a biomassa legnosa con prestazioni

inferiori alle quattro stelle e sarà vietato lo spandimento di liquami

zootecnici con la sola deroga per il raggiunto limite di stoccaggio e per

le tecniche specificate nel Piano regionale.