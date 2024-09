COMUNICATO STAMPA – FOOD, ASSESSORA ALFONSI: ROMA CITTÀ DEL FORMAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 *FOOD, ASSESSORA ALFONSI: ROMA CITTÀ DEL FORMAGGIO*

“Su proposta dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi, Roma sta

per essere inserita nella rete delle Città del Formaggio, istituita da ONAF

nel 2020. Borghi, paesi e città che rappresentano delle eccellenze nel

panorama dei formaggi italiani, testimoni di una cultura gastronomica

ultracentenaria e di una produzione casearia sostenibile perchè fortemente

legata alla natura.

Una rete che ad oggi conta 24 realtà territoriali che abbracciano tutto il

Paese, e che presto vedrà la presenza della Capitale. Una bella notizia per

tutte le aziende e il giusto riconoscimento per la qualità eccellente di

molti prodotti che provengono dal nostro territorio”.

Così Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei

Rifiuti di Roma Capitale, a margine di un evento di degustazione di vini e

formaggi di Roma svoltosi questa mattina nell’ambito della manifestazione

“Terra Madre, il Salone del Gusto” in corso di svolgimento al Parco Dora di

Torino.

Roma, 27 settembre 2024

