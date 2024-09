(ARC) Sport: Anzil, LC Friuli Collinare a svolta storica dopo 40 anni

(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 Udine, 27 sett – “I 40 anni della Lega Calcio Friuli Collinare

segnano un traguardo importante per tutto lo sport friulano. Un

momento che va celebrato con i dirigenti, con le squadre, con i

soci, con le istituzioni perch? oltre a narrare la storia di

questa realt? ne sancisce anche un passaggio fondamentale nella

crescita societaria con l’acquisizione della personalit?

giuridica”.

Cos? il vice governatore con delega a cultura e sport Mario Anzil

intervenendo all’assemblea straordinaria della Lega Calcio Friuli

Collinare (LCFC), presieduta dal presidente Daniele Tonino, che

si ? riunita alla Fiera di Udine per approvare il bilancio

consuntivo del 2023/24 e quello preventivo del 2024/25, oltre che

per decidere dell’acquisizione della personalit? giuridica.

“Una decisione – ha evidenziato Anzil – che attribuisce autonomia

patrimoniale alla societ? e ne rafforza l’operato, proprio in

vista delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario della

sua fondazione avvenuta nel 1985. Sono certo che anche grazie al

sostegno che la Regione ha sempre garantito, la LCFC sapr?

affrontare le sfide che il mondo dello sport impone, soprattutto

a seguito dei recenti adeguamenti normativi. L’attivit? sportiva

condotta ha un ruolo essenziale nel benessere delle persone e

delle comunit? e richiede sempre nuove sinergie e collaborazioni”

ha sottolineato Anzil.

La LCFC ? un’associazione sportiva senza scopo di lucro, che

gestisce e organizza in Friuli Venezia Giulia competizioni di

calcio amatoriale a 11 e a 5 e gestisce eventi di carattere

ricreativo e sociale. Queste attivit? hanno lo scopo di

promuovere uno sport per tutti attraverso regole alternative, che

siano in linea con la filosofia di un calcio giocato senza

vincoli, nel rispetto delle esigenze e delle motivazioni del

singolo individuo. Dalla stagione 2018/2019 la LCFC ? affiliata

alla Libertas.

In questi 40 anni ? stato svolto un ruolo fondamentale nella

promozione e nello sviluppo del calcio amatoriale nella regione.