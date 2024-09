(ARC) Cultura/Sport: Anzil, iniziative Muggia sono lungimiranti e dinamiche

(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

Muggia, 27 set – "L'Amministrazione comunale di Muggia sta

dimostrando lungimiranza e dinamicit? nel coordinare numerose

iniziative trasversali, nello sport e nella cultura, cos? come in

altri settori, che consentono di moltiplicare gli effetti

benefici per la comunit?”.

Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con

delega a Cultura e Sport Mario Anzil, a margine della visita di

oggi pomeriggio nel Comune di Muggia. Nell’occasione, il sindaco

Paolo Polidori e altri rappresentanti della giunta comunale hanno

spiegato all’esponente della Giunta regionale i progetti avviati

nella cittadina giuliana in ambito sportivo, che prevedono la

riqualificazione del patrimonio esistente e la realizzazione di

nuovi impianti dedicati al calcio e all’atletica.

Sul fronte culturale, la Regione ha finanziato specifici

interventi relativamente al Museo Car? (250mila euro) e al Museo

archeologico (200mila euro). “Esprimo soddisfazione – ha

affermato il vicegovernatore – nel constatare come le risorse

stanziate dalla Regione per questi progetti siano state impiegate

fruttuosamente”.

