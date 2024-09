(ARC) Cultura: Anzil, mostra Beethoven fiore all’occhiello per Muggia

(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 Muggia, 27 set – “La mostra dedicata alla Nona sinfonia di

Beethoven e ospitata nel Museo Car? di Muggia rappresenta solo

una piccola parte dell’enorme mole di testimonianze pazientemente

raccolte dalla famiglia Carrino in pi? di 50 anni di passione per

la musica classica. Il materiale a disposizione ? talmente esteso

da offrire le potenzialit? per organizzare annualmente (e per

molti anni) un’esposizione su una diversa sfaccettatura della

vita del compositore tedesco”.

Sono le parole del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con

delega a Cultura Mario Anzil, che questo pomeriggio ha visitato

il Museo Car? di Muggia dove ? in corso, fino a domenica 29

settembre, la mostra “Beethoven energia d’Europa” finanziata con

fondi regionali. Sono esposti, in occasione del 200. anniversario

della Nona sinfonia, i tesori della collezione Carrino,

proprietaria della Casa Museo Biblioteca Beethoveniana che

custodisce il pi? alto numero di pezzi al mondo riguardanti

Ludwig van Beethoven.

“Una mostra che pu? diventare negli anni un fiore all’occhiello

per Muggia, valorizzando il Museo Car? e la Casa Beethoveniana

che costituiscono un patrimonio artistico e culturale

importantissimo per la citt?”, ha sottolineato Anzil a margine

della visita.

