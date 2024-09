DOMANI SHARPER la Notte europea dei ricercatori a Sassari

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

*COMUNICATO STAMPA*

*Il 27 settembre è la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici*

*Anche quest’anno Uniss è con SHARPER*

26 settembre 2024

*SASSARI.* L’Università degli Studi di Sassari, con il coordinamento

dell’*Ufficio

Terza Missione e Territorio*, anche quest’anno aderisce al progetto SHARPER

(*SHAring Researchers’ Passion for Education and Rights*), sostenuto dalla

Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Curie. Coinvolte 15

città italiane in 9 regioni, 1000 ricercatori e ricercatrici e oltre 200

partner in tutta Italia. Un’occasione unica per favorire l’incontro tra il

mondo della ricerca e i cittadini e dedicata in particolare alle scuole

medie di primo e secondo grado.

*Il 27 settembre al Padiglione Tavolara l’evento principale*

La giornata principale (non unica) si svolgerà venerdì 27 settembre dalle

9.00 alle 21.30 nel Padiglione Tavolara di via Tavolara a Sassari. Alle

9.00 nel salone delle Esposizioni, il Rettore Gavino Mariotti e il Sindaco

Giuseppe Mascia daranno ufficialmente il via alla manifestazione,

patrocinata dal Comune di Sassari. Successivamente, inizieranno le attività

di “ScienzArena” (tutto il programma, in continuo aggiornamento, è

pubblicato qui:

https://www.uniss.it/it/ateneo/il-nostro-ateneo/eventi-istituzionali/notte-europea-dei-ricercatori/sharper-notte-europea-4

Nella terrazza esterna del Padiglione Tavolara, dalle 9.30 alle 13.30 e

dalle 16.30 alle 20.00, tornano le amate esposizioni scientifiche e i

laboratori interattivi animati dai 10 dipartimenti dell’ateneo e dai

partner di SHARPER Sassari: Fondazione AIRC, Ist. Zooprofilattico

Sperimentale, Accademia di Belle Arti M.Sironi, Società Astronomica

Turritana, Associazione Insegnanti Fisica e le scuole superiori Ist.

Paglietti di Porto Torres, Ist. Tecnico Ruju di Sassari. La mattina gli

exhibit saranno aperti alle scuole e nel pomeriggio alle famiglie e alla

cittadinanza (programma:

https://www.uniss.it/it/ateneo/il-nostro-ateneo/eventi-istituzionali/notte-europea-dei-ricercatori/sharper-notte-europea-1

Sempre dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30, al primo piano del

Padiglione Tavolara, appuntamento con Unissplay! Giochi logici, matematici

e da Tavolo. UnissPlay! è un’occasione per avvicinare alla Scienza dei

Giochi le famiglie e i cittadini di ogni età. Ricercatori, Operatori Ludici

certificati CSI-Sassari, insegnanti e studenti accompagnano durante la fase

di gioco i partecipanti e sono stati di supporto al debriefing durante la

fase di riflessione dopo gioco. A cura del dipartimento di Scienze

chimiche, fisiche, matematiche e naturali assieme al CSI Sassari e all’ITI

Angioy (programma

https://www.uniss.it/it/ateneo/il-nostro-ateneo/eventi-istituzionali/notte-europea-dei-ricercatori/sharper-notte-europea-2

*Aspettando la notte dei ricercatori: i pre-eventi a Olbia, Sassari e

Tempio Pausania*

Nella settimana che ha preceduto la manifestazione del 27 settembre si sono

svolte diverse attività a Olbia, Sassari e Tempio Pausania.

*La Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici in Italia*

SHARPER ( *SHARPER – SHAring Researchers’ Passion for Education and Rights*

) si svolgerà *in 15 città italiane: Ancona, Bari, Camerino, Cagliari,

Catania, Genova, L’Aquila, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni,

Trieste e Urbino*, con il coordinamento dall’impresa sociale *Psiquadro* e

realizzato in collaborazione con un consorzio che comprende l’*Istituto

Nazionale di Fisica Nucleare *– *INFN*, il centro della scienza *Immaginario

Scientifico*, l’associazione *Observa Science in Society*, e *5 Università:

Politecnica della Marche, Università di Cagliari, Università di Catania,

Università di Palermo, Università di Perugia*. Uno sforzo corale che

coinvolte *oltre 200 tra istituzioni, partner culturali e Atenei tra i

quali: Università di Camerino, Università di Genova*, *Università di

Sassari e Università di Urbino *che coordinano le attività nei rispettivi

territori. La collaborazione su tutto il territorio nazionale è rafforzata

dall’impegno diffuso di* enti di ricerca *quali:* CNR, INAF e INGV. *Accanto

alla dimensione nazionale SHARPER può contare su una collaborazione europea

con altri 6 progetti dedicati alla valorizzazione della ricerca in

altrettanti paesi.

*Più di 800 iniziative* tra eventi in presenza e attività online.

Spettacoli e concerti, visite live e virtuali, workshop, seminari e

conferenze, dimostrazioni e open lab, esposizioni fisiche e mostre

digitali, giochi e quiz: un programma composito, multidisciplinare e

multicanale che si ispira ad un concetto centrale: un’educazione di qualità

e l’accessibilità alla conoscenza come diritto fondamentale per tutti i

cittadini e le cittadine. Questi i concetti sintetizzati nell’espressione

Education and Rights. Accanto a questo filo portante, le attività si

concentrano sulle *cinque Missioni* previste in *Horizon Europe* relative

alle *sfide chiave *per il *futuro europeo* e globale. Sfide alle quali i

ricercatori e le ricercatrici saranno chiamati ad avere un ruolo come

mediatori consapevoli tra le comunità di cittadini. Dall’adattamento

climatico alla lotta contro il cancro passando per la salvaguardia dei mari

e alla promozione dei progetti e delle idee sostenibili che daranno forma

alle città del futuro.

*SHARPER e la Scuola*

Ritorna nel 2024 ancora più ricca la sezione di attività per il

coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado attraverso il programma

*Researchers@school* che si svolgerà nel corso di tutto l’anno scolastico

2024/2025 e culminerà a settembre 2025 con attività specifiche realizzate

dalle singole città e progetti speciali sviluppati congiuntamente a livello

nazionale come *Sumo Science*, *Ricerca improbabile* e *Research show*. (

https://www.sharper-night.it/scuole/).

Novità: a partire dall’edizione 2024, il canale SHARPER raccoglierà brevi

documentari dalle diverse città per raccontare, nel corso dei mesi, i

luoghi della ricerca. Un’idea nata dall’esperienza della Maratona SHARPER

che dal 2020 ha rafforzato la condivisione online delle esperienze di

ricercatrici e ricercatori.

*Media partner* di SHARPER 2024 sono *RAI Cultura, Rai Radio3 e Rai Radio

Techetè* oltre alle testate e alle emittenti dei territori nei quali si

svolgono le attività in programma.

SHARPER è un progetto sostenuto

dalla Commissione Europea nel quadro delle azioni Marie Skłodowska-Curie

