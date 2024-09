COMUNICATO STAMPA – ASSEMBLEA CNEL 26 SETTEMBRE 2024

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 BRUNETTA: ABBIAMO RIPRISTINATO LE FUNZIONI DEL CNEL. NOSTRA MISSIONE RIVITALIZZARE I CORPI INTERMEDI

Si è svolta oggi l’Assemblea del CNEL, a un anno dall’avvio della XI Consiliatura, inaugurata il 22 settembre 2023.

“Con la nuova Consiliatura ci siamo sin da subito posti l’obiettivo – ha dichiarato il presidente Brunetta – di ridare al CNEL le sue prerogative istituzionali, dopo un decennio in cui si era tentato di sopprimerlo. Un obiettivo raggiunto grazie alla legge 56/2024, con cui sono state ripristinate tutte le funzioni del Consiglio. In questo anno abbiamo intrapreso un percorso volto a rivitalizzare i corpi intermedi e rendere il CNEL la loro casa, il luogo dove possano confrontarsi e fare sintesi. Questa è la nostra missione. Per la prima volta, abbiamo dotato il CNEL di un programma di consiliatura. La mole del lavoro svolto è stata veramente notevole ed è testimoniata dal ventaglio dei tanti temi messi all’ordine del giorno: dal salario minimo al lavoro in carcere, dalle pensioni alla sicurezza sul lavoro, dalla produttività ai servizi della PA. Un lavoro condiviso, realizzato dal CNEL grazie all’impegno dei consiglieri, degli uffici, dei tanti organismi interni attivati e dei molteplici soggetti di una vasta rete di collaborazioni, rafforzata mediante oltre 40 accordi e protocolli d’intesa. Ora siamo alla fase di raccolta dei frutti: nel prossimo trimestre sono previsti più di 50 output sotto forma di eventi, documenti, proposte di legge, rapporti. Un impegno da cui è scaturito il riconoscimento di un ruolo istituzionale di grande rilevanza, come dimostra l’inserimento del CNEL nella Cabina di regia sulla ZES e in quella per il PNRR. È stata portata avanti, inoltre, un’importante opera di riorganizzazione, di valorizzazione e di potenziamento delle risorse umane. È stato fatto un grande sforzo per migliorare la governance e la capacità amministrativa del Consiglio, per accrescere la sua visibilità e moltiplicare i momenti di dialogo e accoglienza”.

In apertura di seduta è stata distribuita ai consiglieri una relazione sulle attività svolte nel primo anno della XI Consiliatura.

I lavori in plenaria sono poi proseguiti con una serie di comunicazioni del presidente, relative alle attività dei Gruppi di lavoro su Riforma e prospettive del sistema previdenziale e su Salute e sicurezza sul lavoro, entrambi finalizzati alla predisposizione di un documento formale del CNEL.

Il presidente ha anche informato i consiglieri che hanno preso il via le riunioni dei rappresentanti del CNEL presso enti, istituzioni e organismi pubblici, un’iniziativa inaugurata per la prima volta con la XI Consiliatura, al fine di inserire il loro mandato nel sentiero di attuazione del programma.

Ulteriore comunicazione ha riguardato due nuovi organismi di recente istituzione: il Segretariato permanente per l’inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale e il Comitato nazionale per la produttività.

La seduta è proseguita con un’informativa sugli adempimenti relativi al contributo del CNEL sul nuovo sentiero del bilancio e in particolare all’audizione che dovrà essere svolta sul PSB.

Altro punto all’ordine del giorno ha riguardato il tema delle dinamiche demografiche nelle aree interne, anche in riferimento alla richiesta fatta a luglio dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto, di un coinvolgimento del CNEL su aree interne e ZES, proprio con specifica attenzione agli aspetti demografici.

L’Assemblea si è quindi soffermata sulla Conferenza annuale sull’attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche e sulla presentazione della Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini, in programma per il 14 ottobre, con la presenza tra gli altri del Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. L’Assemblea ha approvato la Relazione all’unanimità.

Si è poi proceduto alla Designazione di un componente supplente presso il Comitato di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura del Ministero dell’Interno.

Ha fatto seguito l’approvazione di un parere del Comitato atti UE del CNEL in merito alla “Raccomandazione del consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell’economia sociale”. La Raccomandazione riguarda un tema, il non profit, che l’UE da tempo ha attenzionano, a partire dall’Action Plan sull’Economia Sociale della Commissione UE del dicembre 2021, e che adesso questo atto UE chiede ai governi nazionali di sostenere per sfruttarne appieno il potenziale.

Il Segretario generale Massimiliano Monnanni ha fornito ai consiglieri un’informativa sullo stato di attuazione dei processi amministrativi relativi alle risorse umane del CNEL, borse di studio, ai tirocini curriculari, ai visiting fellowship.

Il Segretario ha poi illustrato la richiesta di adesione a FORMEZ PA, che si rende necessaria ai fini dell’attuazione del Piano triennale di fabbisogno del personale. L’Assemblea ha approvato all’unanimità.

Si è poi provveduto ad approvare alcune variazioni al bilancio di previsione 2024, rese necessarie per il potenziamento dell’attività di attuazione del programma, realizzate grazie ai risparmi sui conti generali

I consiglieri hanno anche dato il proprio assenso alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra CNEL e CES (Consiglio Economico e Sociale) di Spagna, con la previsione di una collaborazione continuativa su tematiche di interesse comune quali, tra l’altro: politiche per l’occupazione giovanile, donne e dialogo sociale, cooperazione e buone prassi nella regione Euromediterranea.

Questa mattina, prima dell’Assemblea, si è riunita a Villa Lubin anche la Conferenza dei presidenti di Commissione e dei coordinatori.