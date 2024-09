Comune di Giussano / Comunicato stampa – Mozione incrocio via Ponchielli

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Incrocio via Ponchielli – via Donizetti: mozione unanime per migliorare la sicurezza

Al vaglio dell’Amministrazione Comunale un nuovo sistema di segnaletica orizzontale

Rendere più sicuro l’incrocio fra via Ponchielli e via Donizetti attraverso un nuovo sistema di segnaletica orizzontale: è il contenuto della mozione, presentata dal consigliere comunale Roberto Villa e approvata all’unanimità, discussa nel corso della seduta di Consiglio Comunale di mercoledì 25 settembre.

L’incrocio si trova a Birone, nelle immediate vicinanze del rione San Gian, ed è strategico per la viabilità interna della città essendo situato lungo le direttrici che portano verso i raccordi con la SS36.

La criticità dello snodo è causata da una ridotta visibilità che le auto hanno a disposizione nel momento in cui impegnano l’incrocio, da un incremento del numero di residenti nell’intero comparto e dalla rimodulazione della viabilità a tutela della vicina Chiesa di San Giovanni in Baraggia. Questi tre fattori hanno comportato un aumento del flusso di veicoli a cui, già negli anni passati, è stato fatto fronte attraverso l’installazione di un semaforo lampeggiante che ha effettivamente portato ad una riduzione del numero di sinistri stradali.

L’obiettivo, ora, è quello di ridurre ulteriormente i rischi per chi affronta via Ponchielli e via Donizetti: per questo, la mozione impegna l’Amministrazione Comunale a “studiare un sistema di segnaletica orizzontale atto a mettere in sicurezza l’incrocio in questione” e “a reperire i fondi necessari perché tali cambiamenti viabilistici possano essere messi in atto”.

“L’Amministrazione Comunale ha attenzionato via Donizetti e via Ponchielli e, anche attraverso questa mozione, vi sarà lo sprone per individuare una soluzione viabilistica che riduca i rischi in prossimità dell’incrocio – afferma il Sindaco Marco Citterio – Via Donizetti ha assunto nuovo valore anche attraverso l’intervento di riqualificazione dell’area antistante la Chiesa di San Gian, ora intendiamo completare la visione progettuale operando in termini di viabilità. L’intero comparto che si trova fra Birone e San Gian proprio nel periodo estivo ha visto la posa del ripristino del manto d’asfalto in via Cilea e in via Pascoli, dove è stata incrementata la sicurezza per tutti gli utenti della strada”.

Giussano, 26 Settembre 2024