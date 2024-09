(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 Cittadinanza. Malan (FdI): no a sinistra che vuole regalarla dopo solo 5 anni

“L’attuale legge sulla cittadinanza va benissimo. I minori, italiani o no, hanno già gli stessi diritti. Fratelli d’Italia dice no alla sinistra che vuole regalare la cittadinanza a chi sta da noi anche solo cinque anni, poi magari ne se va e torna soltanto per farsi curare gratis, avere la pensione sociale e dare gli stessi diritti a figli nati chissà dove”.

Così il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, ai telegiornali Rai.

