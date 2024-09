C.S. 25/2024 – Lavori S.S. 36 – I disagi aumentano

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA n. 25/2024

Lavori sulla S.S. 36. I disagi aumentano.

Gli imprenditori lanciano l’allarme: i ritardi

gravano sull’economia del territorio

Nelle giornate del 23 e del 24 settembre i diversi cantieri aperti da Anas lungo la Strada Statale 36

del Lago di Como e dello Spluga hanno creato una vera paralisi nella tratta da Colico a Lecco con

disagi oltre il sopportabile in corrispondenza del Trivio di Fuentes.

I disagi sono stati avvertiti in modo particolare da coloro che percorrevano la 36 in direzione sud

verso Milano con forti ripercussioni su tutta la viabilità della bassa Valtellina e dell’alto Lario.

Il traffico ha vissuto ore di vero caos all’altezza della rotonda del Trivio di Fuentes creando così

difficoltà anche a coloro che da Colico erano diretti sulla sponda comasca del Lago e a Chiavenna e

viceversa.

Le chiusure disposte e comunicate dalla società ANAS ovvero dalle 21.00 alle 5.00 non sono

state rispettate per ragioni ancora oggi non meglio specificate. Nella giornata di mercoledì 25

settembre la situazione si è replicata, alle 6.00 del mattino l’arteria era ancora chiusa al traffico.

La preoccupazione degli operatori economici è che tutto ciò possa verificarsi anche in futuro e

soprattutto nessuno sembra voler comprendere quanto sia vitale questa strada per l’alto Lario, la

Valtellina e la Valchiavenna.

Un’arteria che insiste sul territorio della Provincia di Lecco ma che assume una rilevanza vitale per

le province limitrofe.

Tali lavori sono necessari ma dureranno a lungo; da qui nasce il timore che non siano ben

comprese le conseguenze sul tessuto economico.

La S.S. 36 del Lago di Como e dello Spluga è destinata in futuro ad avere un ruolo sempre più

centrale, basti pensare che la prossima stagione invernale finirà per rappresentare un “banco di

prova” per gli eventi sportivi del 2026. E oltre al traffico turistico vi sono centinaia di imprese del

trasporto merci e persone e altrettante aziende artigiane e industriali che dipendono in toto da

questa arteria.

L’appello degli imprenditori giunti a questo punto è duplice.

Da una parte si chiede che ogni decisione inerente la S.S. 36 del Lago di Como e dello Spluga

venga assunta di concerto con i rappresentanti politici ed economici delle Province di Lecco ma

soprattutto di Sondrio. Dall’altra si chiede che ogni decisione venga assunta tenendo in primaria

considerazione le conseguenze sulle imprese e sui loro lavoratori.

“Non si tratta di un mero sfogo ma di una esigenza concreta – afferma Fausto Acquistapace,

Presidente del comparto Autotrasporto all’interno di Confartigianato Imprese Sondrio.

L’economia dell’alto Lario, della Valtellina e della Valchiavenna ha questa unica e insostituibile

arteria per gli spostamenti delle persone e delle merci. È fondamentale mantenere in buono

stato il percorso per garantire gli spostamenti in sicurezza ma è altrettanto fondamentale

consentire il rispetto degli orari sia per le persone che ogni giorno hanno necessità di spostarsi per

motivi di lavoro o tempo libero, sia per le imprese che hanno delle tempistiche da rispettare. I

tempi non sono solo dettati da committenti e concorrenza ma anche dalla normativa oltre che

dalla deperibilità di determinate merci.

La richiesta di una considerazione speciale – prosegue Acquistapace – di chi percorre

quotidianamente la S.S. 36 ci pare più che legittima e fondata, sottolineando che ci mettiamo fin

da subito a disposizione per un confronto costruttivo ed una collaborazione per supportare le

future decisioni e la risoluzione dei problemi di viabilità”.

Sondrio, 26 settembre 2024 – Prot. n. 176