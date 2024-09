(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 Auto, Borchia (Lega), bene richiesta revisione tempistiche regolamento veicoli leggeri, nostra battaglia da sempre

Bruxelles, 26 set – “Chiedere di anticipare al 2025 la revisione del Regolamento sulle emissioni per le autovetture, come ha fatto il Governo italiano per mezzo del ministro Urso al Consiglio competitività, è una proposta di buon senso, che conferma quanto la Lega sostiene da anni. Fin dal primo giorno abbiamo fortemente criticato una transizione targata Timmermans-Von der Leyen che ha sempre anteposto le battaglie ideologiche alle esigenze concrete, portando avanti un’agenda politica di estrema sinistra senza ascoltare aziende e lavoratori. Avevamo avvertito la Commissione europea che i loro obiettivi non erano realizzabili, perché non tenevano conto della realtà: ora, i fatti ci stanno dando ragione. Lo stop alle auto diesel e benzina è una eurofollia che troverà la Lega sempre contraria, non possiamo permetterci di sacrificare interi settori produttivi sull’altare dell’ideologia green, con limitati benefici ambientali e troppi rischi sociali ed economici”.

Così Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, coordinatore Patriots in commissione Itre.