Agenzia regionale 1021.24 Emiliano_ Supporto a pazienti oncologici

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 Pazienti oncologici, stanziati 300mila euro per attività sociali

La Giunta regionale ha approvato gli indirizzi operativi per la programmazione di attività previste dall’art. 42 della Legge Regionale n. 37 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto “Attività di supporto pazienti oncologici”, con riparto delle risorse alle sei Aziende Sanitarie Locali in modo proporzionale in base alla stima dei pazienti con diagnosi di tumore minori e adulti che, al 2024, risultano presenti nelle province pugliesi, così come certificato dall’A.Re.S.S. Puglia. La norma ha previsto uno stanziamento di € 300.000 da destinare alle ASL aderenti per la realizzazione dei progetti.

La Regione Puglia, con l’obiettivo di aumentare il benessere psico-sociale dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, ha inteso dare concretezza alla succitata Legge Regionale mettendo in campo, sull’intero territorio pugliese, attraverso le ASL aderenti e le Associazioni di Volontariato, progettualità finalizzate alla realizzazione di attività di natura sociale.

Le proposte progettuali, che le Associazioni di Volontariato presenteranno alle ASL, potranno prevedere lo svolgimento di attività rivolte ad ogni fascia di età, da eseguire negli ospedali in locali adeguati o, in altri luoghi, individuati dalle stesse Aziende Sanitarie Locali. Si tratta, nello specifico, di attività sportive con corsi di yoga, pilates, acqua gym, ginnastica dolce, sport di squadra; attività artistiche con laboratori di teatro, cucina, pittura, attività manipolative, cinema, musica; attività di supporto e sostegno con gruppi di auto mutuo aiuto, orientamento e accompagnamento per il reinserimento sociale e lavorativo, laboratori per la cura di sé.

Sarà, inoltre, possibile prevedere in favore dei pazienti pediatrici attività ad hoc appropriate all’età e allo sviluppo socio-emotivo dei minori quali laboratori ludico/ricreativi, pet therapy, uscite didattiche in masseria.

“Un’iniziativa che nasce dall’ascolto delle esigenze dei malati oncologici per permettere loro di riacquistare tempi e spazi dedicati alla socializzazione. Un modo per essere al fianco dei pazienti e dei loro familiari attraverso attività motorie e culturali e percorsi di consapevolezza” ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

“Nell’ambito delle iniziative di umanizzazione delle cure, al fine di avviare un’attività progettuale volta a valutare i benefici di terapie di supporto e considerata la complessità della situazione che vive ciascun malato oncologico, sia a livello fisico che psico-sociale, si è ritenuto opportuno potenziare la presa in carico globale e continuativa del paziente oncologico, tenendo conto dei diversi bisogni della persona ed offrendo adeguato sostegno e supporto nelle varie fasi della malattia” – dichiara la direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia, Valentina Romano.