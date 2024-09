(ACON) FINE VITA. POZZO (PD) E BULLIAN (PAT-CIV): REGIONE NON PERDA OCCASIONE

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(ACON) Trieste, 26 set – "Il Consiglio regionale del Fvg dia un

segnale sul fine vita, mostrando compatto che questa Regione non

perde la propria capacit? di essere propositiva nei confronti del

Parlamento e apripista sui temi etici e civili che toccano la

libert? di scelta delle persone”.

Lo affermano in una nota i consiglieri regionali Massimiliano

Pozzo (Pd) ed Enrico Bullian (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg)

intervenendo sul tema del fine vita e in vista della discussione

in aula a Trieste del “Voto alle Camere”, previsto per ottobre.

Lo strumento ? peculiare e legato alla specialit? regionale: “Si

tratta di una sorta di mozione che, se approvata in Consiglio

regionale, porterebbe la richiesta direttamente sul tavolo di

Giorgia Meloni e dei presidenti di Camera e Senato”, spiegano i

due consiglieri.

“La nostra – ricordano Pozzo e Bullian – ? la terra di Loris

Fortuna, con le battaglie sul divorzio, sull’aborto e appunto

anche sul fine vita. A 40 anni dalla scomparsa, attendiamo ancora

che il Parlamento, gi? richiamato dalla Corte Costituzionale,

legiferi per? sul fine vita. Abbiamo a pi? riprese portato, come

opposizioni, il tema in Consiglio regionale, prima con una

mozione e poi con il sostegno alla proposta di legge regionale di

iniziativa popolare promossa dall’associazione Luca Coscioni, che

ha visto 8.000 firme raccolte in alcune settimane nella nostra

regione, per chiedere procedure e tempi certi per l’assistenza al

suicidio medicalmente assistito, ai sensi della sentenza della

Corte Costituzionale 242/2019”.

“Il Centrodestra regionale – continuano – ha prima bocciato la

mozione (contrapponendone erroneamente una incentrata

esclusivamente sulle cure palliative), e poi ha perfino evitato

la discussione in Aula sulla proposta di legge attraverso la

pregiudiziale di costituzionalit?, basata, secondo il

Centrodestra, sulla esclusiva competenza statale. Questa volta

non esistono dunque scusanti legate a metodo e competenze,

davanti alla nostra proposta di impegnare il Parlamento a

legiferare sul fine vita, a partire da quanto previsto dalla

Corte Costituzionale per il suicidio medicalmente assistito: chi

non sosterr? la proposta – concludono Pozzo e Bullian –

dimostrer? di non voler riconoscere questa possibilit? di scelta

per le persone malate con sofferenze intollerabili”.

Luned? 30 settembre alle ore 20.30 nel centro civico di Torreano

di Martignacco (Udine), insieme ai consiglieri comunali di

Martignacco Roberto Busolini e di Pagnacco Michele Zanello,

all’avvocato Laura Zanutti e al medico Enrico Barboni, Pozzo e

Bullian interverranno in un’iniziativa pubblica sul fine vita

“per portare all’attenzione dei cittadini la situazione in Fvg e

in Italia”.

