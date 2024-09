(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 LUPO, SPAGNOLLI (AUT): BENE UE SU RIDUZIONE STATUS PROTEZIONE

“L’approvazione da parte dei Paesi membri UE, alla riunione odierna del Coreper, sulla riduzione dello status di protezione del lupo è un importante passo in avanti.

Questa decisione punta a offrire una maggiore flessibilità per affrontare i casi più difficili di coesistenza tra lupi e comunità negli Stati che ne hanno necessità.

Ora la palla passa alla convenzione di Berna dove, per raggiungere la maggioranza qualificata dei due/terzi, andranno sensibilizzati e coinvolti anche Paesi extra-UE.

A quel punto sarà il turno dell’Italia che, con propria legge, dovrà recepire e disciplinare la riduzione dello status di protezione.

La strada da fare è ancora tanta, ma quella di oggi è sicuramente una buona notizia per l’Alto Adige e il Trentino.”

Così in una nota il vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Luigi Spagnolli.