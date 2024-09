(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 DDL SICUREZZA, MAIORINO (M5S): QUESTA MANIFESTAZIONE È SOLO L’INIZIO DELLA PROTESTA

ROMA, 25 sett. – “il governo Meloni scambia la sicurezza con la repressione. Mentre in Italia i cittadini si sentono meno sicuri e i dati sulla criminalità sono in aumento, anche perché mancano poliziotti e carabinieri nelle nostre città, il governo vuole reprimere la libera manifestazione del dissenso e del pensiero con questo terrificante disegno di legge Sicurezza. Tutta questa gente che oggi manifesta sotto il Senato è solo l’inizio della protesta civile che porteremo avanti. Nella nostra democrazia non può esserci posto per norme che puntano a sopprimere la libertà di manifestare il dissenso, addirittura punendo penalmente la resistenza passiva dei detenuti che protestano contro le condizioni disumane in cui vivono. Il governo deve sapere che anche al Senaro troverà le barricate dell’opposizione”.

Lo ha detto la senatrice M5S Alessandra Maiorino alla manifestazione contro il DDL sicurezza.

