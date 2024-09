Camera dei deputati:Produzione fonti rinnovabili, audizioni – Giovedì alle 14 diretta webtv

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

Produzione fonti rinnovabili, audizioni – Giovedì alle 14 diretta webtv

Giovedì 26 settembre, presso l’Aula della Commissione Ambiente, le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, nell’ambito dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, svolgono le seguenti audizioni di rappresentanti di:

Ore 14 Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e Confartigianato imprese

Ore 14.10 Associazione riscaldamento senza emissioni (ARSE)

Ore 14.20 Elettricità futura

Ore 14.30 Alleanza delle cooperative italiane

Ore 14.40 Alleanza per il fotovoltaico

Ore 14.50 Legambiente

Ore 15 ECCO – think tank italiano per il clima

ore 15.10 Kyoto Club

ore 15.20 WWF

ore 15.30 Associazione nazionale energia del vento (ANEV)

ore 15.40 Italia solare

ore 15.50 Utilitalia

ore 16 Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A

L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.