aggiornamento programma di massima 23-27 settembre

Lunedì 23 settembre

Ore 15.00Nuova Aula dei Gruppi parlamentari

Le terapie estetiche del viso

Ore 15.30Sala della Regina

Oltre un secolo di storia d’impresa italiana

Ore 16.00Sala del Refettorio

Presentazione del report Aborto a ostacoli

Ore 16.30 Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(Palazzo San Macuto – Aula IV Piano)

Audizione, in videoconferenza, di Valentina Belvisi, orfana di femminicidio ed ambasciatrice dell’associazione Edela a tutela degli orfani di femminicidio e delle famiglie affidatarie

Martedì 24 settembre

Commissione riunite II Giustizia e VI Finanze

(Aula II Commissione)

Audizioni informali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 2038 Governo), di rappresentanti di:

Ore 9.30Associazione nazionale tributaristi (L.A.P.E.T.)

Ore 9.50 Legambiente e WWF Italia

Diretta webdirectOre 10.00Commissione I – Affari Costituzionali

Audizione informale, nell’ambito dell’esame dei progetti di legge C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone e C. 1917 cost. Governo recanti modifiche all’articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della Corte disciplinare, di Mitja Gialuz professore di diritto processuale penale presso l’Università di Genova, di Sergio Fienga, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi “Link Campus University” di Roma e di Sergio Lorusso, professore di diritto processuale penale presso l’Università di Foggia

Diretta webdirectOre 11.30 Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(Palazzo San Macuto – Aula V Piano)

Seguito dell’audizione di Francesca Fagnani, giornalista, nell’ambito del filone di inchiesta sulla criminalità organizzata a Roma

Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia

(Aula I Commissione)

Audizione informale, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C.

1621 Foti, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale”, di:

Ore 11.30 Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione

(ANAC)

Ore 11.50Andrea Venegoni, procuratore europeo presso lo European Public

Prosecutor’s Office (EPPO)

Ore 12.10Marco Carlomagno, segretario generale della Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche (FLP)

Diretta webdirectOre 11.35Commissione VIII – Ambiente

Audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1987 Mattia, recante disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana, di rappresentanti dell’Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI)

Diretta webdirectCommissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive

(Aula VIII Commissione)

Indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione:

Ore 12.10Audizione di rappresentanti del Kyoto Club

Ore 12.20Audizione di Walter Ambrosini, professore associato di Impianti

Nucleari presso l’Università degli studi di Pisa

Diretta webdirectOre 12.30Commissione III – Affari esteri

Comitato permanente sulla politica estera per l’Indo-Pacifico

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico Audizione del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli

Ore 14.00Commissione XIV – Politiche dell’Unione europea

Indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese, audizione di Alessandra Zampieri, direttrice "Risorse sostenibili" del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Diretta webdirectMercoledì 25 settembre

Ore 8.15Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale

(Palazzo San Macuto – Aula III Piano)

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale

Ore 8.15Commissione parlamentare per la semplificazione

(Palazzo San Macuto – Aula II Piano)

Seguito dell’audizione del Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sugli intendimenti del Governo sui temi della semplificazione di carattere amministrativo

Ore 8.30 Commissione IV – Difesa

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità

Audizione di rappresentanti di Engineering S.p.A.

left8255Al termine votazioni a.m. Assemblee Camera e Senato

00Al termine votazioni a.m. Assemblee Camera e Senato

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

(Palazzo San Macuto – Aula II Piano)

Audizione del Comandante dei Vigili del fuoco di Roma, Adriano De Acutis, nell’ambito del filone d’inchiesta relativo al sistema complessivo di gestione dei rifiuti della Regione Lazio e di Roma Capitale

Ore 14.00Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità

(Palazzo San Macuto – Aula III Piano)

Indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d’insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione del Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze, on. Federico Freni.

Ore 14.00Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

(Palazzo San Macuto – Aula IV Piano)

Audizione del consulente Don Maurizio Patriciello

Commissione XII – Affari sociali

Audizioni informali nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull’imballaggio dei medicinali per uso umano (Atto n. 198):

Ore 14.15Farmindustria, Federfarma, Egualia-Industrie farmaci accessibili, Federchimica-AssosaluteOre 15.00Agenzia italiana del farmaco (AIFA)

Ore 15.20Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Ore 14.30Commissione IX – Trasporti

Audizione informale dell’amministratore delegato di Poste Italiane Spa, Matteo Del Fante, sulle prospettive del Gruppo Poste Italiane, sul piano industriale, sulla proroga del contratto di programma e sull’attuazione del progetto Polis

Diretta webdirectCommissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro

(Aula XI Commissione)

Audizioni informali, nell’ambito dell’esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (“direttiva sui tirocini”) (COM(2024) 132 final) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 final), di rappresentanti di:

Ore 14.30 Comitato economico e sociale europeo (CESE)

Ore 15.15La Repubblica degli Stagisti, testata giornalistica online

Diretta webdirectOre 14.45 Commissione VIII – Ambiente

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Diretta webdirectOre 14.45 Commissione X – Attività produttive

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Diretta webdirectOre 14.45Commissione riunite II Giustizia e VI Finanze

(Aula II Commissione)

Audizioni informali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 2038 Governo), di rappresentanti di Assobalneari Italia, Associazione italiana porti turistici-Assomarinas, CNA Balneatori, FAITA Federcamping, Federbalneari Italia, Federterziario balneari, Sindacato Italiano Balneari (SIB).

Diretta webdirectOre 15.00Nuova Aula dei Gruppi parlamentari

La voce unita dei Rappresentanti di interessi: per una nuova era di trasparenza e collaborazione

Ore 15.00Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

(Palazzo San Macuto – Aula VI Piano)

Audizione del Procuratore della Repubblica di Latina, Giuseppe De Falco

Ore 15.30Palazzo Theodoli – Sala Matteotti

Il valore della gentilezza all’interno delle istituzioni

Giovedì 26 settembre

Ore 08.30Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Palazzo San Macuto – Aula IV Piano)

Audizione, in videoconferenza, di Stefano Mugnai, già Presidente della Commissione d’inchiesta della Regione Toscana sull’affidamento dei minori

Ore 08.30Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti

gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

(Palazzo San Macuto – Aula III Piano)

Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell’economia reale

Audizione del presidente e di altri rappresentanti della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG)

Ore 08.45Commissione III – Affari esteri

Comitato permanente sui diritti umani nel mondo

Indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni Audizione di rappresentanti di Medici Senza Frontiere

Ore 09.00Sala della Regina

Taranto ieri, oggi e domani

Ore 13.30 Commissione XIV – Politiche dell’Unione europea

Indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese, audizione, in videoconferenza, del dott. Vittorio Alvino, presidente della fondazione Openpolis

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze

Diretta webdirectOre 13.30Commissione I – Affari Costituzionali

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministro dell'interno

Interrogazioni a risposta immediata su questioni del ministero dell’istruzione e del merito

Diretta webdirectCommissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive

(Aula Commissione Ambiente)

Audizioni informali, nell’ambito dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187), di rappresentanti di:

Ore 14.00 Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e Confartigianato imprese

Ore 14.10 Associazione riscaldamento senza emissioni (ARSE)

Ore 14.20Elettricità futura

Ore 14.30Alleanza delle cooperative italiane

Ore 14.40Alleanza per il fotovoltaico

Ore 14.50Legambiente

Ore 15.00ECCO – think tank italiano per il clima

Ore 15.10Kyoto Club

Ore 15.20WWF

Ore 15.30Associazione nazionale energia del vento (ANEV)

Ore 15.40Italia solare

Ore 15.50UtilitaliaOre 16.00 Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A

Audizione informale, nell’ambito dell’esame dei progetti di legge C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone e C. 1917 cost. Governo recanti modifiche all’articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della Corte disciplinare, di Benedetto Giuseppe, presidente della fondazione Einaudi, di Beniamino Migliucci, presidente del comitato promotore per la separazione delle carriere dei magistrati, e di Gian Domenico Caiazza, avvocato esperto in diritto penale

Diretta webdirectOre 14.15 Commissione III – Affari esteri

Comitato permanente sulla politica estera per l’Indo-Pacifico

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei paesi europei nell’indo-pacifico Audizione del vice ambasciatore del regno unito, David Burton

Venerdì 27 settembre

Ore 13.30 Sala della Regina

