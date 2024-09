(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 MO. GASPARRI (FI): BENE CONFRONTO IN PARLAMENTO SU SITUAZIONE DRAMMATICA

“Forza Italia si associa alla richiesta della presenza del Governo in Aula per parlare della situazione in Libano e in Medio Oriente. Una situazione certamente meritevole della massima attenzione per tutto quello che ancora una volta sta accadendo in quell’area”. Lo ha dichiarato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo in Aula. “Tra qualche giorno ricorrerà l’anniversario di un evento che ha determinato questo drammatico contesto. Perché nessuno dimentica che quello del 7 ottobre è stato un tentativo di sterminio di un popolo. Non un episodio di guerra, ma un attacco a case, a famiglie, a donne, ad anziani, a giovani. Un atto orribile che ha innescato una situazione altrettanto drammatica nella Striscia di Gaza. Tutti noi abbiamo la consapevolezza dell’orrore e delle morti a Gaza, ma dobbiamo anche ricordare come si è entrati in questa drammatica fase. Perché altrimenti faremmo una valutazione sbilanciata. Il ministro degli Esteri in queste ore è all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha presieduto poche ore fa la riunione dei ministri degli Esteri del G7, che si è occupata di molte situazioni di conflitto, del Medio Oriente, dell’Ucraina e della necessità degli approvvigionamenti per l’inverno che si avvicina. Pochi giorni fa inoltre Tajani si è recato a Parigi per una riunione dei cinque principali ministri degli Esteri. Quella tra Israele e Palestina è una tragedia antica che deve essere affrontata ponendo fine alla morte dei palestinesi, ma anche al delirio di chi dice che dalla Giordania alla sponda del Mediterraneo Israele non dovrebbe più esistere. Siamo dunque d’accordo a un confronto in Parlamento e ringraziamo il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri, il Ministro della Difesa, per il modo in cui rappresentano l’Italia nel mondo e tutelano le ragioni della pace tra i popoli. Sia che si tratti dell’Ucraina e del Medio Oriente sia che si tratti di tutti gli altri scenari che creano dolori, lutti e massacri dei quali talvolta ci dimentichiamo e ai quali forse dovremmo dedicare più attenzione” ha concluso Gasparri.