Lear, Gribaudo: da noi ogni supporto possibile, Governo e Regione facciano in fretta

“I quotidiani di oggi riportano le preoccupazioni dei sindacati per la situazione della LEAR di Grugliasco che a poche settimane dalla fine degli armonizzatori sociali ancora non vede una via d’uscita” dichiara Chiara Gribaudo vicepresidente nazionale del PD.

“Quelle preoccupazioni – continua Gribaudo – sono anche le nostre che già da novembre dello scorso anno abbiamo chiesto in Parlamento al Ministro Adolfo Urso di farsi carico della situazione. Dopo un anno siamo allo stesso punto e 400 tra lavoratrici e lavoratori rischiano di perdere posto e ammortizzatori nei prossimi mesi”

Infine la parlamentare piemontese conclude: “ continueremo a monitorare la situazione, dando la nostra disponibilità ad ogni azione positiva ma nel frattempo chiediamo che il Ministero acceleri le soluzioni in previsione del tavolo di crisi del 30 ottobre e la Regione si attivi per garantire gli eventuali prolungamenti degli ammortizzatori sociali. Il tempo scorre velocemente.”

