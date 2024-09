(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 LAVORO. ZURZOLO (FDI): GOVERNO MELONI IMPEGNATO CONTRO IL GENDER GAP

“Quando si parla di lavoro, la parità di genere non è solo una questione economica ma anche e soprattutto di civiltà. Ecco perché il governo Meloni e la maggioranza che lo sostiene in questo ambito hanno agito con molta concretezza, come dimostrano i dati forniti da Istat sull’occupazione femminile, che è in aumento. Partendo da questa consapevolezza, sono fiera di rivendicare l’impegno dell’esecutivo e voglio sottolineare che i risultati fin qui ottenuti sono un ottimo punto di partenza”. Lo ha dichiarato, intervenendo in aula alla Camera durante la discussione su mozioni in tema gender gap, il deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Lavoro Immacolata Concetta Zurzolo, che ha aggiunto: “Certo, resta ancora molto da fare, ma la strada è tracciata e sono certa che, con rinnovata e consolidata convinzione, riusciremo a raggiungere tanti altri obiettivi, tra cui per esempio conciliazione dei tempi di vita, incremento della formazione ed equità in sede pensionistica. Questo governo – conclude Zurzolo – non mancherà di confermarsi attento al futuro sviluppo della Nazione, anche sotto questi fondamentali aspetti”.

