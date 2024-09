SP ex SS415: chiusura prorogata fino al 2 ottobre

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

Si trasmette proroga Ordinanza per la chiusura temporanea al transito veicolare in entrambe le direzioni di

marcia nel tratto della S.P. ex S.S.415 “Paullese”compreso tra il Km. 6+700 e il Km. 8+000 circa

Considerata l’ intensa precipitazione metereologica avvenuta nella giornata del 5 Settembre 2024 che ha

provocato l’allagamento della galleria della S.P. ex S.S. 415 Paullese tra il Km. 6+700 e il Km. 8+000 circa;

Considerato che tale evento ha creato dei malfunzionamenti e dei blackout al sistema di smaltimento delle

acque meteoriche e di falda, per cui è resa necessaria la sostituzione/ripristino degli impianti elettrici di

gestione delle pompe di sollevamento;

Considerato che in data 11 settembre un nuovo evento meteorico eccezionale ha creato nuovi ritardi

nell’intervento pianificato a causa dell’innalzamento della falda che ha impedito ogni operazione tecnica,

seppur già programmata;

Considerato che tale innalzamento di falda sopra il piano stradale ha provocato un aggravio notevole del

lavoro che le pompe devono assolvere in linea ordinaria, provocandone il blocco meccanico e rendendo

necessario procedere a identificare idoneo intervento esterno di svuotamento del sottopasso, attesa la già

esperita attività dei gruppi di Protezione Civile locali;

Considerato che tale intervento ha avuto luogo dalla giornata dal 17 settembre ed è tuttora in corso,

dando come risultato l’allontanamento delle acque di precipitazione e di falda, permettendo il recupero

delle pompe ed il loro trasporto in officina per le riparazioni;

Che le ditte forniranno esiti sulla stima temporale delle riparazioni non prima della giornata di domani,

stante i controlli elettrici e meccanici che devono da loro essere espletati, da cui sarà possibile

identificare i tempi di ripristino delle pompe;

Considerato che per quanto sopra si rende quindi necessario prorogare la chiusura del tratta di strada ove

e’ presente la galleria onde evitare pericoli alla circolazione stradale;

Richiamato il combinato disposto degli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4 lettera a) del D.L. vo 30/04/92 n°

285, ai fini del regolare svolgimento delle lavorazioni descritte, per motivi di sicurezza e di pubblica

incolumità.

Considerato che per poter eseguire la suddetta chiusura occorre installare adeguata segnaletica di cantiere

e predisporre idoneo percorso alternativo

ORDINA

1. La proroga della ordinanza n.FF273023T di posa di segnaletica di cantiere con la chiusura temporanea al

transito veicolare in entrambe le direzioni di marcia nel tratto della SP ex SS415 “Paullese” compreso tra

il Km. 6+700 e il Km. 8+000 circa nel periodo compreso tra il 24/09/2024 e il 02/10/2024.

I tempi sono definiti in modo che possano essere formalizzate dalle officine, una volta identificati i guasti, i

corretti tempi di ripristino e pertanto il provvedimento si intende provvisori nelle more di quanto descritto

anche in premessa.

Vista l’urgenza, l’ordinanza diventerà immediatamente efficace e verrà pubblicata all’albo pretorio on line

della Città Metropolitana di Milano a norma della legge 18 giugno 2009 n. 69, artt. 32, in ossequio ai principi di

pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii

Si demanda alla società Nuove Iniziative s.p.a. ogni responsabilità per l’installazione, la manutenzione, la

sorveglianza anche notturna e la successiva rimozione di tutta la segnaletica stradale (orizzontale, verticale e

Regolamento di Esecuzione, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 ed al

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/01/2019.

Si sottolinea, che le relative limitazioni e deviazioni del traffico saranno indicate in loco da opportuni cartelli,

avranno caratteristiche e forme appropriate alla classificazione della strada ed alla tipologia dei veicoli in

transito, e saranno posati a cura e responsabilità della società Nuove Iniziative s.p.a.

Pertanto la Città Metropolitana di Milano si ritiene esonerata da ogni responsabilità civile e penale per

eventuali danni e/o sinistri che potrebbero verificarsi in caso di inosservanza delle disposizioni e delle norme di

sicurezza, anche nei confronti dei terzi.

Il traffico sarà deviato lungo la viabilità secondaria sovrastante la galleria con adeguata segnaletica

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza che sarà resa nota all’utenza mediante

l’apposizione dei previsti cartelli di segnaletica stradale di cantiere.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg.

dalla pubblicazione. In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120

gg. dalla pubblicazione.

