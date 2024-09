(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

SICUREZZA: TOSI (FI), "INASPRIRE PENE SU REATI DI ALLARME SOCIALE E ABBASARE ETÀ PER LA PUNIBILITÀ"

“Bisogna entrare nel merito dei reati e delle pene, su alcune fattispecie è giusto depenalizzare. Su altre fattispecie di allarme sociale è giusto inasprire. Sono d’accordo sulla necessità di una riforma complessiva che metta ordine. Al di là del momento storico, una volta avevamo dei testi unici che davano un’idea complessiva della normativa. Oggi abbiamo norme, che modificano norme, che modificano norme… e non si capisce più niente. Al di là dei singoli aspetti, direi che bisognerebbe diminuire l’età per la punibilità perché oggi sotto i 14 anni sei impunibile e dai 14 ai 18 è come se lo fossi perché non incorri praticamente in nessuna conseguenza quando commetti reati. Oggi i reati di maggior allarme sociale sono compiuti dai ragazzi tra i 14 ed i 18 anni che si comportano molto peggio degli adulti”. Così l’On. Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia e Segretario Regionale del Veneto, ospite a Tagadà su La7.

