(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 Omicidio Molfetta, Melchiorre (FDI): fare rete contro criminalità organizzata

“Desidero esprimere il mio plauso per l’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e al lavoro condotto dalle forze dell’ordine che, in meno di 24 ore, ha portato al fermo del presunto responsabile dell’omicidio di Antonella Lopez, la 19enne uccisa la notte tra sabato e domenica in un locale di Molfetta e del ferimento di quattro giovani. Per la comunità pugliese questo incessante lavoro di repressione della criminalità organizzata è fondamentale. Quello che è accaduto è un fatto gravissimo, avvenuto davanti a centinaia di ragazzi. I social, le discoteche, i pub e i luoghi di aggregazione, come rilevato dagli organi inquirenti, sono le aree in cui si scatena la necessità di manifestare platealmente la caratura criminale di alcuni i giovani rampolli delle casate criminali. Un dato inquietante che impone una seria e approfondita riflessione da parte di tutti nella lotta contro la criminalità organizzata attraverso un lavoro di rete tra agenzie di prevenzione e repressione”.

Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre, componente della Commissione parlamentare Antimafia.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica