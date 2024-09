Medicina del Lavoro: a San Vincenzo l’86° Congresso nazionale della SIML – Università di Pisa

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA UNIVERSITA’ DI PISA

Medicina del Lavoro: a San Vincenzo l’86° Congresso nazionale della SIML

Tra i temi che saranno trattati anche l’impatto di AI e realtà virtuale sulla salute e sulla sicurezza

San Vincenzo (LI), Garden Toscana Resort. È qui che dal 25 al 27 si terrà l’86° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro che la Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) organizza quest’anno in collaborazione con l’Università di Pisa. Oltre mille i partecipanti attesi da tutta Italia che per tre giorni si confronteranno sui “Nuovi Orizzonti della Medicina del Lavoro tra Tecnologia avanzata e Ricerca traslazionale”.

Tra i temi principali che saranno affrontati negli interventi previsti, in primo piano troviamo l’impatto dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici; la violenza nei luoghi di lavoro, il reinserimento e l’adattamento dell’ambiente di lavoro per i portatori di disabilità psico-fisiche; i tumori professionali ed il rischio chimico di ambito occupazionale.

I lavori saranno aperti alle ore 14:30 del 25 settembre dai tre co-presidenti dell’evento: Giovanna Spatari (Rettrice dell’Università di Messina e Presidente della SIML), Rudy Foddis (Professore Ordinario di Medicina del Lavoro del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Med. e Chir.) e Alfonso Cristaudo (già Ordinario di Medicina del Lavoro nell’Ateneo pisano).

Il Congresso è organizzato in 5 sessioni plenarie, 20 sessioni parallele e diverse sessioni poster. Tra i relatori ci saranno anche membri dell’Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (Maurizio Curtarelli), dell’International Labour Organization-ILO (Ana Catalina Ramirez), dell’International Agency for Research on Cancer-IARC Dr.ssa (Ann Olssen). Oltre ad autorevoli accademici di quasi tutte le Università italiane, nonché professionisti esperti dei servizi di Medicina del Lavoro e prevenzione nei luoghi di lavoro del SSN, dell’INAIL e Rete Ferroviaria Italiana.

Nicola Maggi