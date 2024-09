IL COMUNE COMUNICA – I controlli della Polizia Locale nel fine settimana su viabilità e sicurezza

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 I CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE NEL FINE SETTIMANA SU VIABILITÀ E SICUREZZA

Sono state giornate di controlli estesi, quelle appena trascorse, per la Polizia Locale di Bari che, attraverso l’ausilio dell’unità mobile della Motorizzazione Civile, ha la possibilità di verificare le caratteristiche tecniche omologate dei veicoli in circolazione.

Una giornata è stata dedicata al controllo dei mezzi cc.dd. “pesanti”, con oltre 30 veicoli sottoposti a verifiche e controlli: tempi di guida, velocità, irregolarità nella sistemazione del carico, violazioni ed irregolarità riferite alla Legge 298/74 (specifica sull’autotrasporto), con 39 contestazioni per un totale di circa 17mila e 800 euro di sanzioni pecuniarie comminate, 6 patenti di guida e 3 carte di circolazione ritirate e 3 fermi amministrativi.

Nelle zone centrali invece le attività della PL si sono concentrate sui velocipedi, monopattini e biciclette a pedalata assistita: oltre 20 i veicoli sottoposti a controllo, con 8 contestazioni di violazioni diverse, tra cui dispositivi irregolari o alterati perché non conformi a quelli consentiti dalla legge e assenza di copertura assicurativa.