Giornate Addestrative di Protezione Civile e “IO NON RISCHIO” a Pinerolo – Comunicato stampa – Comune di Pinerolo

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 IO NON RISCHIO, come fare la differenza

Anche quest’anno, dopo le esperienze di Torino, Chieri e Moncalieri, UNADV ETS ha aderito alla Campagna Nazionale “IO NON RISCHIO”, buone pratiche di Protezione Civile, organizzata dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vertice nazionale dell’organizzazione di protezione civile.

L’obiettivo della campagna è sensibilizzare la popolazione sui rischi derivanti da eventi catastrofici quali alluvioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, incendi boschivi, ecc. e sui comportamenti da tenere per ridurre i danni da essi causati.

L’attività di comunicazione seguirà i dettami stabiliti dalla Campagna Nazionale, integrati dalle informazioni dettagliate legate alle peculiarità del territorio, il tutto condito dalla umanità e la professionalità dei nostri Volontari Comunicatori specificamente formati dalla Protezione Civile Regionale, che monitora lo svolgimento delle attività. Un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione è dovuto alla Protezione Civile Comunale ed ai vari uffici del Comune coinvolti che hanno notevolmente agevolato il nostro lavoro fornendo il Piano Comunale per la gestione delle emergenze ed agevolando l’espletamento delle pratiche burocratiche.