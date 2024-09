COMUNICATO STAMPA – IN REGIONE PER IL NUOVO PPR

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 IN REGIONE PER IL NUOVO PPR

Questa mattina, lunedì 23 settembre, il Sindaco Vincenzo Servalli

e l’ Assessore all’ Urbanistica Lorenzo Santoro, hanno incontrato a Palazzo

S.Lucia, in Napoli, l’ Assessore regionale al Governo del Territorio e

Urbanistica Bruno Discepolo per discutere sul redigendo nuovo Piano

Paesaggistico regionale.

E’stata l’occasione per un confronto sulle dinamiche di

sviluppo del territorio cavese che non possono essere integralmente

sovrapponibili a quelle della Costa d’Amalfi. Grande e’ stata l’attenzione

dell’arch. Discepolo che ha assicurato la massima attenzione alle esigenze

della città.

Gli incontri proseguiranno con una maggiore e più approfondita

interlocuzione anche tra i rispettivi uffici tecnici.

“È stato un incontro importante e proficuo – afferma l’

Assessore Santoro – con il Sindaco Servalli abbiamo avuto modo di

illustrare all’assessore Discepolo l’esigenza di coniugare sia le

peculiarità del paesaggio da tutelare di Cava de’Tirreni, sia quelle

strutturali di una città di cinquantamila abitanti. L’assessore ha

assicurato che entrambe saranno tenute nella dovuta considerazione,

invitando l’Amministrazione a collaborare al processo partecipativo per il

Piano Paesaggistico della Regione Campania, fornendo le informazioni

necessarie per una corretta stesura del Piano”

