COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATI DI LUNEDI 23 SETTEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 VERSO EXTRA G7 SALUTE: sabato 5 ottobre N screening gratuiti PER IL DIABETE

L’iniziativa gratuita in Piazza Cavour è organizzata dal Lions Club Ancona Host

Un piccolo gesto per prevenire una patologia più diffusa di quanto si possa pensare: sabato 5 ottobre dalle 9 alle 13 il Lions Club Ancona Host sarà in Piazza Cavour con uno stand per effettuare gli screening gratuiti per il diabete, condizione patologica eterogenea caratterizzata da persistente aumento dei livelli di zucchero nel sangue.

Nelle Marche oltre quattro persone su 100 sono affette da questa patologia, che colpisce circa 80 mila persone (di cui 67 mila seguite dai centri diabetologici), di cui oltre 300 sono pazienti pediatrici.